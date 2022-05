Bei Saturn bekommt ihr heute den 4K-Fernseher LG OLED A19 in der Größe 55 Zoll günstig im Tagesangebot, und zwar für 764,10 Euro (UVP: 1.599 Euro). Laut der Vergleichsplattform Idealo war das Modell bislang noch nie so günstig zu bekommen, noch nicht mal zum Black Friday. Die Produktseite zeigt euch zwar noch einen Preis von 849 Euro an, durch die parallel laufende Saturn Gutscheinheft-Aktion bekommt ihr aber nochmal 10 Prozent zusätzlichen Rabatt, der an der Kasse einberechnet wird. Das Angebot läuft nur bis 9 Uhr am Samstagmorgen. Hier findet ihr es:

Wie gut ist der LG OLED A19?

Bild: Bei der Bildqualität schneidet der LG OLED A19 hervorragend ab, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt, die perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast bietet. Vom etwas teureren LG OLED B19 unterscheidet er sich kaum, im Vergleich zum noch teureren LG OLED C17 verfügt er allerdings über die geringere Spitzenhelligkeit und den schwächeren Bildprozessor. Selbst diese Unterschiede fallen in der Praxis aber eher selten auf.

Gaming: Dass der LG OLED A19 günstiger ist als der B19 liegt vor allem daran, dass er nur 60 Hz statt 120 Hz bietet. Dementsprechend gibt es kein HDMI 2.1 und ihr bleibt auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Hiervon abgesehen ist das Modell aber gut fürs Gaming geeignet: Der Input Lag fällt mit rund 10 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus und ALLM wird unterstützt. Beim Spielen an der Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Mehr über den LG OLED A19 und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, könnt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung nachlesen:

