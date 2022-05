Bei Otto gibt es heute die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra zu einem sehr günstigen Preis im Tagesangebot: Für 256 GB bezahlt ihr nur noch 14,99€ (UVP: 49,99€). Laut Vergleichsplattformen ist Otto damit mit weitem Abstand der günstigste Anbieter für die Speicherkarte, nach Angaben von Idealo liegt der zweitgünstigste Preis derzeit bei 25,90€ plus Versand. Hier kommt ihr zum Deal:

Bei Otto fallen normalerweise 2,95 Euro für den Versand an. Falls ihr neu bei Otto seid, könnt ihr allerdings seine kostenlose Lieferflatrate für sechs Monate bekommen. Außerdem gibt es dann 15€ Extra-Rabatt, allerdings erst ab einem Mindestbestellwert von 30€. Hierfür müsstet ihr also noch etwas dazu bestellen. Mehr erfahrt ihr auf Ottos Infoseite.

Wie gut ist die SanDisk Ultra für Nintendo Switch geeignet?

Geschwindigkeit: Die angebotene Version der SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte besitzt eine maximale Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s und ist damit bestens für die Nintendo Switch geeignet. Für Nintendos Konsole sollte eine Speicherkarte über eine Lesegeschwindigkeit von wenigsten 80 MB/s verfügen. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen nicht so gut ab, das ist beim Einsatz in der Switch aber eher unwichtig. Falls ihr hingegen 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr euch nach einer schnelleren Karte umsehen.

Speicherplatz: 256 GB reichen auf der Nintendo Switch für eine stattliche Anzahl an Spielen. Da der interne Speicher der Konsole nur 32 GB groß ist (bzw. 64 GB bei der Nintendo Switch OLED), können schließlich selbst große AAA-Titel zwangsweise nicht allzu viel Platz brauchen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist beispielsweise circa 15 GB groß. Kleine Indie-Produktionen brauchen natürlich noch sehr viel weniger Speicher.

Wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf man beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten sollte, könnt ihr in unserer Kaufberatung nachlesen:

