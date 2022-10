Nur noch heute: OLED 4K-TVs, PS5-SSDs & Switch-Controller günstig im Angebot

Nur noch heute bis Mitternacht schenkt euch MediaMarkt bei einem Großteil des Sortiments die Mehrwertsteuer. Das sorgt unter anderem bei 4K-Fernsehern, insbesondere bei hochwertigen OLED-TVs von LG, für günstige Preise. Bei den Handys bekommt ihr eine große Auswahl an Samsung Smartphones günstiger. Zudem gibt es einige attraktive Gaming-Angebote, insbesondere unter den Controllern. In diesem Artikel erinnern wir euch nochmal an einige der Highlights. Wer lieber gleich zur Übersicht über die Aktion will, findet diese hier:

Fernseher: LG OLED-TVs mit 120 Hz und HDMI 2.1

Unter den 4K-TVs sorgt der Rabatt der Mehrwertsteueraktion zu vielen günstigen Angeboten. Zu den besten Deals gehören die hochwertigen OLED-TVs von LG, die sowohl über eine hervorragende Bildqualität verfügen als auch sehr gut fürs Gaming geeignet sind durch niedrigen Input Lag, 120-Hz-Displays und HDMI 2.1. Zum Beispiel bekommt ihr den LG OLED C14 aus 2021 in der Größe 55 Zoll für nur 923,53€. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder diesen Fernseher noch ähnliche Modelle von LG irgendwo anders auch nur annähernd so günstig.

Falls ihr es noch eine Stufe größer wollt, könnt ihr euch für den LG OLED C22 mit 65 Zoll entscheiden. Dabei handelt es sich um ein 2022 erschienenes Modell, das dem LG OLED C14 durch den aktuelleren Bildprozessor und das neue Evo-Panel, welches eine höhere Spitzenhelligkeit und dadurch eine bessere Darstellung von HDR-Inhalten ermöglicht, leicht überlegen ist. Hier einige weitere TV-Angebote:

Gaming-Angebote: PS5-SSDs, Switch Pro Controller & Joy-Cons

Im Gaming-Bereich sind Konsolen und Spiele leider von der Aktion ausgeschlossen. Auch Microsoft-Produkte sind nicht dabei. Für Nintendo Switch und PS5 findet ihr allerdings die Original-Controller zu günstigen Preisen, vom Nintendo Switch Pro Controller über die Joy-Con Controller bis hin zum Sony DualSense. Für PS5 gibt es außerdem die beiden beliebtesten PS5-SSDs WD Black SN850 und Samsung 980 Pro im Angebot. Hier der Überblick:

Handys: Samsung Galaxy Smartphones günstig

Auch bei den Handys sind einige Geräte von der Aktion ausgenommen, unter anderem alle Smartphones von Apple und Xiaomi. Dafür gibt es eine große Auswahl an Samsung-Smartphones günstiger. Darunter findet sich auch das aktuelle High-End-Handy Samsung Galaxy S22, die besseren Deals bekommt man jedoch beim Samsung Galaxy S21 FE sowie den günstigeren Handys wie dem A52s: