Nur noch bis zum 8. Juni laufen bei verschiedenen Händlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto die großen Days of Play Sales, in denen ihr neben vielen weiteren Angeboten für PS4 und PS5 den Sony DualSense PS5-Controller zum sehr günstigen Preis von nur 49,99€ bekommen könnt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt je nach Farbe bei 69,99€ bis 74,99€. Hier findet ihr das Angebot:

Der Deal gilt prinzipiell für alle sechs Farben des DualSense Controllers. Bei Amazon sind allerdings bereits drei davon ausverkauft, sodass nur noch die schwarze und weiße Version sowie die Variante in Starlight Blue übrig bleiben. Bei MediaMarkt und Saturn sind auch noch die Farben Cosmic Red, Nova Pink und Purple verfügbar, bei Otto gibt es nur noch Weiß und Cosmic Red.

Weitere Angebote aus den Days of Play Sales

In den Days of Play Sales gibt es zudem auch noch das Sony Pulse 3D PS5-Headset sowie eine ansehnliche Auswahl an PS4- und PS5-Spielen günstiger. Beispielsweise bekommt ihr große PS4-Hits wie Bloodborne oder God of War für nur 9,99€. Für die PS5 gibt es unter anderem die Uncharted Legacy of Thieves Edition und Sackboy: A Big Adventure zum sehr günstigen Preis von 19,99€, das erst im März erschienene Horror-Actionspiel Ghostwire Tokyo bekommt ihr für 24,99€. Die Übersicht über alle Angebote der Days of Play Sales findet ihr hier:

Daneben gibt es natürlich auch im PlayStation Store einen großen Days of Play Sale mit vielen reduzierten Spielen. Einige der besten Angebote, die ihr dort finden könnt, haben wir euch hier herausgesucht:

