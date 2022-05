Im PlayStation Store hat heute der große Days of Play Sale begonnen, in dem ihr bis zum 8. Juni hunderte Spiele für PS4 und PS5 günstiger bekommt. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, wobei wir uns zunächst auf große und vergleichsweise aktuelle AAA-Spiele konzentrieren. In zukünftigen Updates wühlen wir uns dann noch tiefer durch die Angebote und suchen besonders günstige Schnäppchen heraus. Falls ihr sowieso am liebsten selbst stöbert, findet ihr hier die Übersicht über sämtliche Deals:

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition

Assassin’s Creed Valhalla gibt es im Bundle mit der umfangreichen Ragnarök-Erweiterung im Angebot. Falls ihr das Hauptspiel schon habt, könnt ihr Die Zeichen Ragnaröks aber auch einzeln günstiger bekommen. Das Add-On mit einer Spielzeit von circa 35 Stunden bringt die nordische Mythologie ins Spiel und verleiht unserer Hauptfigur göttliche Kräfte. Im Hauptspiel versuchen wir als Wikingerkrieger oder -kriegerin in Britannien ein neues Reich zu errichten, was wir teils mit roher Gewalt, teils aber auch mit Diplomatie tun. Spielerisch bleibt es den Vorgängern Origins und Odyssey im Wesentlichen treu, fügt jedoch ein paar neue Elemente hinzu. So können wir nun an Raubzügen teilnehmen, um Ressourcen für den Aufbau unserer Dörfer zu erbeuten.

Call of Duty Vanguard

Im Days of Play Sale bekommt ihr mehrere Call-of-Duty-Spiele günstiger, darunter auch der jüngste Teil Vanguard. In dessen erstaunlich abwechslungsreicher Kampagne kehren wir in den zweiten Weltkrieg zurück und kämpfen in Nordafrika gegen Panzer, greifen an der Atlantikküste Abwehrgeschütze an und übernehmen in Stalingrad die Rolle einer Scharfschützin. All das ist natürlich mit dem üblichen Bombast inszeniert, den man von einem Call of Duty erwarten kann. Der Multiplayer ist mal wieder sehr schnell geraten, was nicht nur an der geringen Time to Kill, sondern auch an den kompakten Maps liegt. Reaktionsgeschwindigkeit und Zielgenauigkeit sind deshalb wichtiger als eine ausgefeilte Taktik.

Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga

Das erst im April erschienene Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga haben wir in unserem GamePro-Test zum besten Lego-Spiel seit Jahren gekürt. Schon der Umfang ist beeindruckend, denn wir dürfen tatsächlich alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen und gleich zu Beginn entscheiden, mit welcher wir anfangen möchten. Auch die Inszenierung überzeugt, und zwar sowohl durch die hübsche Grafik und sie stimmungsvolle Musik als auch durch den gelungenen Slapstick-Humor. Spielerisch bekommt man im Wesentlichen die bekannte Mischung aus Action, Rätseln und Erkundung, wobei aber die neuen Nahkampf-Kombos für mehr Tiefgang und die Weltraumschlachten für Abwechslung sorgen.

Cyberpunk 2077

Das Rollenspiel Cyberpunk 2077 hatte nicht nur zum Release, sondern auch noch lange danach so seine technischen Schwierigkeiten. Inzwischen wurde aber ein Großteil der Fehler ausgebügelt und nicht zuletzt durch das Anfang des Jahres erschienene PS5-Upgrade nochmal vieles verbessert. Dass unter den Bugs eine echte RPG-Perle schlummert, war ohnehin schon von Anfang an zu erkennen. Cyberpunk 2077 glänzt vor allem durch seine vielschichtigen Charaktere, seine wendungsreichen und erwachsenen Geschichten und natürlich durch seine atmosphärische Spielwelt. In einer dystopischen Zukunft durchstreifen wir die finstere Großstadt Night City, in der wir uns nicht nur mit Kriminellen, sondern auch mit skrupellosen Konzernen anlegen.

Dying Light 2: Stay Human

Das Anfang 2022 erschienene Dying Light 2: Stay Human ist nicht einfach nur ein typischer Zombie-Shooter in einer Open World. Durch sein Parkour-Gameplay, das uns in rasender Geschwindigkeit über die Dächer der Stadt flitzen lässt, hat es der Genre-Konkurrenz einiges voraus. Außerdem legt Dying Light 2 vergleichsweise viel Wert auf wuchtige und blutig in Szene gesetzte Nahkampfangriffe. Die Geschichte hat zwar einen atmosphärischen Einstieg, sie ist aber nicht das, was uns später zum Weiterspielen bringt. Diese Aufgaben übernehmen das motivierende Fortschrittssystem und natürlich unser eigener Drang, die riesige Spielwelt zu erforschen. Neben der etwa 25 Stunden langen Hauptstory wird noch viel Inhalt durch interessante Nebenquests geboten.

Far Cry 6

In Far Cry 6 verschlägt es uns auf die fiktive, aber stark an Kuba erinnernde Insel Yara, wo wir den Kampf gegen den von Giancarlo Esposito gespielten Diktator Antón Castillo aufnehmen. In der großen Open World stehen uns wie üblich dank der reichen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Fluggeräten eine Menge taktischer Möglichkeiten offen. Da der Anspruch nicht besonders hoch ist, reicht es allerdings meist, wenn wir mit unseren Lieblingswaffen frontal angreifen. Neben dem Kämpfen können wir uns wieder mit einer Menge Nebenaktivitäten die Zeit vertreiben, beispielsweise mit Autorennen, Schatzsuchen oder verschiedenen Minispielen. Wer einfach nur mehr Far Cry möchte, kann mit Teil 6 nicht viel falsch machen.

Ghostwire Tokyo

Im Open-World-Actionspiel Ghostwire Tokyo erkunden wir als letzter Überlebender eine postapokalyptische Version der japanischen Hauptstadt, wobei sich uns massenhaft Dämonen in den Weg stellen. Glücklicherweise sind wir von einem Geist besessen, der uns übernatürliche Kräfte verleiht und uns Zauber aus unseren Fingern schießen lässt. Haben wir die Dämonen dadurch geschwächt, reißen wir ihnen anschließend mit einer Art magischem Lasso den Kern heraus. Zu Beginn wirkt Ghostwire Tokyo durch diese Spielmechanik sowie durch sein kreatives, atmosphärisches Artdesign ungemein fesselnd, auf Dauer fehlt es jedoch an Abwechslung. Zum jetzigen Preis ist das aber schon deutlich leichter zu verschmerzen.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits beeindruckt schon auf den ersten Blick durch seinen wunderschönen und niedlichen Look im Stil eines Animationsfilms von Pixar oder Disney. Wir spielen Kena, deren Aufgabe darin besteht, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dieser ernsten Aufgabe stellen wir uns nicht allein, sondern werden von putzigen kleinen Wesen namens Rott begleitet. Je mehr von ihnen sich uns anschließen, desto mehr Fähigkeiten können wir freischalten. Außerdem stehen sie uns im Kampf bei, indem sie Ablenkungsmanöver starten oder Spezialangriffe ermöglichen. Vor allem die Bosskämpfe können ganz schön fordernd sein. Die Rätsel, die zwischendurch für Abwechslung sorgen, sind hingegen eher simpel gehalten.

Resident Evil Village

Resident Evil 8 schließt direkt an den Vorgänger an, und zwar nicht nur dadurch, dass es sich erneut der First-Person-Perspektive bedient, sondern auch bei der Story: Wir spielen erneut Ethan Winters, der eigentlich nur ein ruhiges Leben mit Frau und Kind führen möchte. Als letzteres entführt wird, muss er sich jedoch auf die Suche machen, die ihn in ein kleines rumänisches Dorf führt. Hier treffen wir auf für die Reihe eher ungewöhnliche Gegner wie Vampire und Werwölfe. Im Vergleich zu Resident Evil 7 wurde der Horror etwas zurückgefahren, dafür bietet Resident Evil Village nicht nur mehr Action, sondern auch eine viel abwechslungsreichere Spielwelt sowie eine aufwendige Inszenierung und ebenso schräge wie interessante Charaktere.

Tiny Tina’s Wonderlands: Next Level Edition

Tiny Tina’s Wonderlands ist ein Spin Off des Loot-Shooters Borderlands 3. Unter der Spielleitung von Tiny Tina nehmen wir an einem Tabletop-Rollenspiel teil, das uns in eine stark an Dungeons & Dragons erinnernde Fantasy-Welt schickt. Das Gameplay bleibt Borderlands 3 im Grunde treu, auch wenn ein paar Waffen an das Szenario angepasst wurden und wir nun Zauber statt Granaten verwenden können. Zudem steht das Sammeln besserer Waffen und Ausrüstung nach wie vor im Mittelpunkt. Für frischen Wind sorgen vor allem die verrückten Abenteuer und die abwechslungsreichen Schauplätze, die Tiny Tina sich einfallen lässt. Neu ist zudem die Übersichtskarte, auf der wir unsere Spielfigur von Quest zu Quest ziehen.