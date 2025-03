"Du hast das Schnäppchen gefunden, auf das wir ein Jahrzehnt gewartet haben" - Gamer bekommt RTX 4070 für 200 Dollar im Supermarkt

Eine Geforce RTX-Grafikkarte von Nvidia. Normalerweise näher an 1.000 Euro im Handel als an 100. Doch ein Gamer in den USA schoss ein grandioses Schnäppchen.

Schon beim Gang zur Kasse freut er sich, damit hatte Reddit-Nutzer KingOfTheFridge nicht gerechnet. Weit unter Scalperpreisen hat er eine Nvidia Geforce RTX 4070 gefunden. Doch als die Verkäuferin sie einscannt, verschlägt es ihm den Atem.

Rund 217 Dollar (etwa 200 Euro) inklusive Steuern steht schließlich auf dem Bon – mehrere Hunderte unterhalb des UVP des Herstellers.

Schnäppchen der Extraklasse

Da er seinem Glück kaum traut, fragt er verunsichert, ob es mit rechten Dingen zugehe. Die Kassierin habe selbst kurz bei dem Preis gestutzt, aber ihm dann den Karton gereicht. Dabei ignoriert sie den aufgedruckten Preis und sagt: „Huh, es sind tatsächlich nur 200 [Dollar].“

Im System steht ein anderer Betrag als auf dem Sticker an der Box. Die ältere Dame habe nicht verstanden, wie verrückt gering die Summe sei, so KingOfTheFridge.

Zur Einordnung: DieNvidia Geforce RTX 4070 kostet aktuell neu in Deutschland meistens zwischen 650 und 800 Euro (via Idealo).

Auf Reddit sammeln sich die in solchen Fällen übliche Mischung aus Glückwünschen und Neid. Aber es bleibt freundlich, so schreibt jbshell: „Du hast das Schnäppchen gefunden, auf das wir ein Jahrzehnt gewartet haben.“

Daneben liefert er eine mögliche Erklärung für den geringen Preis, wobei es ein extremer Fall wäre. Walmart, wo der Kauf stattfand, sortiere aktuell PC-Hardware aus, darunter auch Grafikkarten. Er habe von einem Fall gelesen, bei dem eine RTX 4070 Super für rund 425 Dollar (rund 390 Euro) den Besitzer wechselte.

Hierzu passend sei ein Freund von EIiteJT über einen Top-AMD-Prozessor für 100 Dollar (ungefähr 90 Euro) gestolpert. Also was auch immer Walmart mit seinen Preisen anstellt, bei PC-Hardware scheint aktuell der Wurm drin zu sein – es wäre indes nichts Neues: Denn ZepTheNooB zufolge, habe er bereits vor Jahren bei Release der PlayStation 5 erlebt, dass diese versehentlich eine Weile für 90 Dollar (ca. 80 Euro) verkauft worden sei.

Die Erinnerung von OneTrueDude670 zeigt derweil, wie anfällig auch Onlineshops für Fehler bei Preisen sind. Er habe per Zufall einen Fertig-PC mit RTX 4060 und einem I5 der 13. Generation von Intel für nicht mal 800 Dollar (ca. 740 Euro) entdeckt und sofort gekauft – zu Recht. Denn am nächsten Tag habe sich der Preis verdoppelt.

Kennt ihr auch solche Geschichten von geradezu lächerlich günstigen Schnäppchen, die quasi zwangsweise auf einem Fehler beruhen mussten? Habt ihr so einen Fall vielleicht sogar tatsächlich selbst schonmal erlebt? Wenn ja, um wie viel Euro Unterschied ging es da? Berichtet uns gern davon in der Kommentarsektion!