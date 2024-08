'Hätte nie gedacht, dass es so lange läuft': One Piece-Schöpfer wollte die Serie eigentlich schon in den frühen 2000ern beenden

One Piece hätte fast viel früher geendet, das war zumindest Eichiiro Odas ursprünglicher Plan.

One Piece gehört zweifellos zu den erfolgreichsten Mangas und Animes überhaupt. Erstaunlich ist dabei auch, wie lange die Reihe ihre Popularität schon halten kann: Seit das erste Kapitel 1997 – vor inzwischen 27 Jahren! – erschienen ist, ist die Beliebtheit von One Piece nur gestiegen.

Was manche aber gar nicht wissen: One Piece sollte ursprünglich gar nicht so lange laufen. Mangaka Eichiiro Oda hatte nämlich nur mit einer Laufzeit von rund fünf Jahren gerechnet.

One Piece sollte viel früher enden, aber dann hat es ein Eigenleben entwickelt

Diese Info hatte Oda bereits in einem Interview mit der New York Times zum Release der Live-Action-Serie zu One Piece auf Netflix verraten. Darin macht er klar, dass er selbst nie damit gerechnet hätte, dass der Manga so lange laufen könnte. Zum Start hatte er wohl schon einen ungefähren Endzeitpunkt im Kopf:

"Ich hatte nie gedacht, dass One Piece so lange laufen würde: Als ich angefangen habe, habe ich mir ausgemalt, dass es vielleicht für fünf Jahre laufen könnte. Aber es war das erste Mal, dass ich etwas fortlaufendes gemacht habe und ich habe beim Schreiben gemerkt, dass die Charaktere ein Eigenleben entwickelt haben. Bevor ich wusste wie mir geschah, haben sie die Story für mich geschrieben und es lief einfach weiter." Eichiiro Oda im New York Times-Interview

Der One Piece-Schöpfer verrät hier natürlich nicht, wie der Manga ursprünglich enden sollte – oder ob das Ende überhaupt schon geplant war.

Schaut man auf die tatsächliche Veröffentlichungshistorie, lief im fünften Jahr seit dem Start des Mangas gerade die Sky Island Saga – es wirkt aber unwahrscheinlich, dass hier das Ende von One Piece drin stecken sollte. Viel wahrscheinlicher scheint, dass Oda schon sehr viel eher von seinem Plan abgewichen ist, One Piece so früh zu beenden.

Das Ende von One Piece ist in Sicht

Nach über 27 Jahren steuert One Piece so langsam dann aber wirklich auf das Ende zu, aktuell befinden wir uns nämlich bereits in der finalen Saga. Mit Egghead steht die erste Arc der Saga jetzt vor ihrem großen Finale, als nächstes dürfte dann wohl die Elbaf-Arc folgen. Wie lange es aber konkret noch dauert, bis das letzte Kapitel von One Piece erscheint, das weiß höchstens Oda selbst.

Glaubt ihr, das Ende von One Piece wäre anders gewesen, wenn Oda den Manga schon nach 5 Jahren beendet hätte?