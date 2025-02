One Piece: Die Strohhüte bekommen auf Elban womöglich ihr 10. Mitglied – und es ist nicht Vivi!

Ruffy hat vermutlich in diesem Charakter einen neuen Verbündeten gefunden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Manga von One Piece steckt inmitten der Elban-Arc und hat bisher von Kapitel zu Kapitel immer wieder für Gesprächsstoff in der Community gesorgt. Eiichiro Oda hat bereitsso einige Wendepunkte eingebaut, langjährige Fan-Theorien bestätigt und mehrere neue Charaktere vorgestellt – mit denen die Strohhüte einige Probleme haben werden!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Informationen zum geleakten Manga-Kapitel 1141 von One Piece und Ereignissen aus dem Elban-Arc. Solltet ihr im Manga noch nicht so weit gelesen haben, so werden euch einige wichtige Story-Elemente vorweggenommen.

Zu den womöglich mysteriösesten und beliebtesten neuen Charakteren gehört der verfluchte Prinz Loki, der zu Beginn der Elban-Arc als Schurke und Mörder seines Vaters vorgestellt wurde. Dafür wurde er als Schande Elbans in Ketten gelegt und auf lange Zeit weggesperrt.

Aufgrund mehrerer Indizien und dem Verlauf der Geschichte sieht es eher danach aus, als ob Loki zu einem wertvollen Verbündeten der Strohhüte werden könnte – und das vor Prinzessin Vivi!

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Loki wurde nie als Antagonist in der Elban-Arc vorgestellt

Die Community hatte bereits beim Gespräch zwischen Loki und Ruffy in Kapitel 1131 geahnt, dass der angeblich grausame und bösartige Riesen-Krieger vielleicht gar nicht so schurkenhaft ist, wie ihn Eiichiro Oda den Leser*innen gegenüber vermitteln wollte.

Schließlich hat Ruffy keinerlei Aggression oder Feindseligkeit Loki gegenüber gezeigt, was der Strohhut-Pirat öfter bei Antagonisten der Handlung macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Generell war die Interaktion zwischen den beiden eher neutral und sogar fast neckend. Loki ärgerte Ruffy mit einer Anmerkung zu Shanks und bot ihm dann später an, mehr von Shanks zu erzählen, wenn Ruffy ihn befreien würde. Ruffy nahm den Deal an.

Eiichiro Oda macht ebenfalls mit der Einführung der göttlichen Ritter auf Elban klar, dass es sich bei ihnen um die Antagonisten der Arc handelt. Immerhin wollten die göttlichen Ritter Loki in ihre Ränge aufnehmen und wurden abgelehnt.

Es ist mehr als deutlich, dass er ihnen gegenüber feindlich gesinnt ist. Die Strohhüte sind als Piraten ebenfalls automatisch Feinde des göttlichen Ritterordens, die der Weltregierung unterstehen und Imu dienen.

Von da an kamen bereit Vermutungen in der Community auf, dass Loki nach seiner Befreiung an der Seite der Strohhüte kämpfen wird. Ob nun nur als Verbündeter oder sogar als 10. Mitglied der Bande.

Ruffy hält seine Seite der Abmachung ein und befreit Loki

Am 27. Februar wurde auf Redditund diversen anderen sozialen Plattformen das komplette anstehende 1141. Manga-Kapitel von One Piece geleakt.

Die neuesten Entwicklungen im nächsten Kapitel deuten darauf hin, dass Loki womöglich einer der zukünftigen Verbündeten der Strohhüte oder sogar das zehnte Mitglied wird.

Während in Kapitel 1141 nicht sonderlich viel passiert, teast ein Ereignis einen neuen Höhepunkt in der Handlung an: Ruffy und Zorro haben es am Ende des Kapitels geschafft, Loki aus seinen Ketten zu befreien und somit die Abmachung zwischen Ruffy und Loki eingehalten.

Der Strohhut-Anführer möchte sogar im naheliegenden Dorf Chopper zu Loki bringen, um seine Wunden zu verarzten, da dieser zuvor vom göttlichen Ritter-Kommandanten Shamrock schwer verwundet wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Natürlich könnte man argumentieren, dass Ruffy oft naiv dargestellt wird, aber seine Intuition hat bisher immer gestimmt und Loki scheint er positiv gesinnt zu sein. Der Strohhut spürt von Anfang an keine bösen Absichten vom Riesen und bezeichnet sogar die Tiere, mit denen er von Loki zuvor bedroht wurde, als seine Freunde.

Es ist also klar, dass Ruffy im Riesenkrieger keinen Antagonisten sieht, sondern vielleicht sogar schon einen Freund oder Kameraden. Warum sollte sonst der Strohhut Chopper um Hilfe bitten?

Loki als wertvoller Verbündeter und 10. Mitglied der Strohhut-Piraten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Loki könnte nach seiner Befreiung einer der mächtigsten Verbündeten der Strohhüte werden. In den vorherigen Kapiteln wurde bereits angedeutet, wie mächtig und gefährlich er ist, da sogar die göttlichen Ritter ihn rekrutieren wollten.

Ein weiteres Indiz für sein Bündnis mit Ruffy ist das uralte Wandgemälde auf Elban, das laut Fans und Theoretikern Loki als zukünftigen Verbündeten der Strohhutpiraten an der Seite von Ruffy in seiner Gear 5-Form zeigt.

Da Eiichiro Oda bereits die finale Saga von One Piece eingeleitet hat und die Strohhüte Prinzessin Vivi noch nicht wieder getroffen haben, aber einem mutmaßlich bösen Charakter so freundlich gesinnt sind, kommt der Riesenkrieger Loki als zehntes Mitglied der Strohhut-Piraten zumindest in Frage.

Die Ereignisse im Elban-Arc scheinen die bevorstehende Freundschaft zwischen Ruffy und Loki als nächsten Höhepunkt der Geschichte anzudeuten.

Wie ist eure Meinung zu Loki als potenziellem 10. Mitglied der Strohhut-Piraten?