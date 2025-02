One Piece-Leaks: Oda stellt mit Kapitel 1140 zwei weitere Mitglieder des göttlichen Ritterordens vor

Nach und nach werden die Identitäten der einzelnen Ritter*innen enthüllt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Die einwöchige Pause des One Piece-Mangas ist nun um und Eiichiro Oda setzt seine Arbeit an Kapitel 1140 fort. Das heißt gleichzeitig auch, dass Leaker in der Community das kommende Kapitel früher zu Gesicht bekommen und in den sozialen Medien teilen. Schon die letzte Kapitel-Veröffentlichung hatte in der Community mit ihren Wendepunkten und der Enthüllung von zwei göttlichen Ritter*innen für viele Diskussionen gesorgt.

Nun scheinen mit Kapitel 1140 zwei weitere Mitglieder des göttlichen Ritterordens ihren Auftritt zu haben.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die bisher bekannten göttlichen Ritter im One Piece-Manga behandelt. Solltet ihr also noch nicht den Manga bis zum aktuellen Kapitel gelesen haben, werden euch die Identitäten hinter den einzelnen Rittern vorweggenommen. Der Artikel wird mit zusätzlich Informationen aktualisiert, sollten genauere Leaks und Inhalte zu den zwei Figuren auftauchen.

Vier von neun Mitgliedern der göttlichen Ritter sind jetzt bekannt

One Piece-Fan und -Leaker @pewpiece hat am 18. Februar 2025 eine grobe Zusammenfassung des geleakten 1140. Kapitel aus dem Manga veröffentlicht. Obwohl der Titel des Kapitels “Scopper Gaban” lautet, fällt schnell auf, dass es nicht nur um den ehemaligen Roger-Piraten geht, sondern die göttlichen Ritter im Mittelpunkt des Kapitels stehen. Neben Gunko und Shamrock tauchen nämlich noch zwei weitere Personen aus dem Ritterorden auf: Gillingham Limotive und Sommers Shepherd.

Sommers wird als großer Mann mit langem Haar, Bart und Brille beschrieben. Optisch soll er eine Mischung aus einem Menschen sowie dem mythischen Einhorn "Kirin" sein. Aufgrund seines Nachnamens ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Weisen Ju Peter verwandt, in der Zusammenfassung wird allerdings nicht genauer auf die Verwandtschaft eingegangen.

Über Gillingham Limotive ist den Leaks zufolge nicht viel bekannt. Gillingham ist nur auf Elban gekommen, um Shamrock darum zu bitten, nach Mary Joa zurückzukehren. Der Grund dafür, weshalb Shamrock zurückkehren sollte, wird nicht genannt. Demnach befinden sich momentan also vier der neun Mitglieder des göttlichen Ritterordens auf Elban.

Mit Kapitel 1140 hat Eiichiro Oda also die Identität von insgesamt vier Mitgliedern des Ordens enthüllt: Gunko, Shamrock, Gillingham und Sommers. Die wahren Identitäten der restlichen fünf stehen noch aus, werden aber womöglich schon bald im Laufe der Elban-Arc und der finalen Saga vorgestellt.

Wie ist eure Meinung zu den bisherigen Mitgliedern des göttlichen Ritterordens und habt ihr Theorien zu den einzelnen Fähigkeiten der restlichen Fünf?