Dieser One Piece-Fan könnte glatt Ace in der zweiten Staffel der Netflix-Serie spielen

One Piece ist mit interessanten Charakteren und Schauplätzen nur so vollgestopft. Neben den Hauptfiguren der Strohhut-Piratenbande und den Antagonisten gab es im Laufe der Zeit auch unvergessliche Nebencharaktere.

Ace D. Portgas gehört vermutlich zu den beliebtesten Nebencharakteren von One Piece. Fans sind also gespannt darauf, wie Ace in der zweiten Staffel der Realverfilmung von Netflix aussehen wird – sollte er dort tatsächlich auftauchen.

Es gibt bislang zwar noch keine offiziellen Informationen zur Besetzung der zweiten Staffel, aber mit diesem beeindruckenden Cosplay können sich Fans den geliebten Bruder von Ruffy in der Serie bereits vorstellen.

So könnte Ace in der zweiten Staffel aussehen

Cosplayer und One Piece-Fan Taryn veröffentlichte im Februar auf X (ehemals Twitter) sein neues One Piece-Cosplay. Darin verkörpert er Ace D. Portgas, den Bruder des berühmten Strohhutpiraten und Protagonisten Monkey D. Ruffy.

Taryn hat an alles Wichtige beim Cosplay gedacht. Das Tattoo der Whitebeard-Piraten ziert seinen Rücken auf dem Foto. Auch das klassische Outfit von Ace, bestehend aus dem orangenen Hut, der roten Perlenkette, den schwarzen kurzen Hosen und den großen Stiefeln wurde bis ins kleinste Detail umgesetzt.

Im Gesicht wurde ebenfalls an die Sommersprossen gedacht, die Ace im Vergleich zu Ruffy besitzt, außerdem nahm Taryn beim Shooting eine lockere Pose ein – passend zu Aces Persönlichkeit.

Zwar fehlt hier das Feuer – das Markenzeichen für Ace und seine Teufelsfrucht-Kräfte – trotzdem ist das Cosplay eine äußerst gelungene Umsetzung des starken Kämpfers. So könnte Ace also durchaus in der zweiten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece aussehen.

Wie stellt ihr euch Ace in der Live-Action-Serie vor und wer würde eurer Meinung nach perfekt für die Rolle geeignet sein?