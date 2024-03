One Piece-Animator findet eine Sache im Anime ‘verheerend schlecht‘

Es gibt eine Sache, die Fans und Teile des Animationsteams nicht gut finden.

Der Anime von One Piece befindet sich gerade im Egghead Island-Arc. Sowohl in diesem als auch im vorherigen Wano Kuni-Arc finden sich die bestbewertetsten Episoden laut IMDb. Das liegt unter anderem an der großartigen Qualität der Animationen, die vor allem in den letzten Kämpfen zum Ausdruck kam.

Doch es gibt eine Sache, die nicht nur Fans, sondern auch ein Teil des Animationsteams schlecht findet. In den sozialen Medien spricht Animator Sota Shigetsu nun darüber, welche Sache der Anime falsch macht.

One Piece: Eine Sache stört beim Anime gewaltig

Was ist das Manko an One Piece? Sota Shigetsu arbeitete als Freelancer am Wano Kuni-Arc mit. Er hat unglaubliche Szenen zu Papier gebracht, doch er denkt, dass eine Sache seine Animationen geschmälert hat:

Er denkt, dass der Sound von One Piece „verheerend schlecht“ sei. Er hoffe, dass so schnell wie möglich etwas dagegen getan werden würde. Shigetsu sieht dadurch nämlich seine Arbeit geschmälert: Es sei traurig, dass der Unterschied zwischen den überwältigen Animationen und dem schrecklichen Sound so groß sei.

Wie Twitter-User Hatchofly_ schreibt, kommt der Sound auch bei den Fans nicht so gut an. Ein User merkt in den Kommentaren an, dass er merken würde, dass es sich um einen Anime von Toei Animation handelt. Es würden nämlich die immer gleichen Soundeffekte seit Dragon Ball genutzt werden.

Ein anderer User fügt hinzu, dass die gleichen Soundeffekte seit den 80er Jahren genutzt werden würden und stimmt damit seinem Vorredner zu. Nur die Sounds von Gear 5 seien in Ordnung, wie ein weiterer User findet.

Ist die Kritik gerechtfertigt? Gerade die Animationen haben in den letzten Arcs einen großen Sprung gemacht. Der Wano Kuni-Arc verzauberte von Anfang an mit seinen verbesserten Animationen und auch der Egghead Island-Arc kam durch seinen weicheren Look gut bei den Fans an.

Beim Sounddesign hat sich seitdem kaum etwas verändert. Sollten wirklich dieselben Sounds aus den 80er Jahren verwendet werden, ist es kein Wunder, dass der Unterschied so deutlich auffällt. Während bei den Animationen die neusten Techniken angewandt werden, hängt der Sound 40 Jahre hinterher.

Was haltet ihr vom Sound in One Piece? Ist er wirklich altbacken oder findet ihr ihn gar nicht so schlimm?