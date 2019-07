One Piece-Teaser zum Wano-Arc beeindruckt mit verbesserten Animationen

Fans des One Piece-Animes aufgepasst: Der lang erwartete Wano Country-Arc startet in wenigen Tagen. Die Mitglieder der Strohhutbande treffen endlich wieder aufeinander und die Serie nähert sich ihrem absoluten Höhepunkt. Aber das war noch nicht alles, es gibt nämlich nicht nur ein neues Story-Kapitel, auch sonst hat sich einiges geändert. Neben dem neuen Regisseur sorgt aktuell auch das erste Video-Material aus den Teaser-Trailern für Begeisterung bei vielen Fans.

Die Animationen im Wano Kuni-Teaser sehen besser & flüssiger aus

Neuer Regisseur: Für die kommende One Piece-Staffel zeichnet der Regisseur Tatsua Nagamine verantwortlich. Der hat zuletzt mit dem Dragon Ball Super: Broly-Kinofilm gezeigt, dass Anime-Fans bei ihm an der richtigen Adresse sind.

Neuer Look: Aber nicht nur der Regisseur weiß offensichtlich, was er tut. Auch das Charakter-Design der One Piece-Figuren wurde für die neue Staffel und den Wano Kuni-Arc überarbeitet. Der neue Look von Midori Matsuda stößt bisher ebenfalls auf viel Gegenliebe.

Bessere Animationen: Last, but not least hat sich auch an der Qualität der Animationen einiges geändert. Wie massiv diese Verbesserungen ausfallen, zeigt der neue Teaser-Trailer zum Wano Country-Storybogen. Das Ganze wirkt deutlich ruhiger, flüssiger und mehr aus einem Guss. Außerdem scheint es auch wieder etwas brutaler zuzugehen.

One Piece

Kämpfe auf Dragon Ball-Niveau: Vor Kurzem hat der Anime-Regisseur Tatsua Nagamine erklärt, die Kämpfe in One Piece werden zukünftig eher wie in Dragon Ball aussehen. So sehr habe sich die Animation verbessert. Den Teasern nach zu urteilen könnte er damit Recht haben.

Schaut euch den neuen Teaser-Trailer an:

Wann geht es endlich los? Die Anime-Version von One Piece startet am 7. Juli mit dem Wano Country-Storybogen. Eine englisch untertitelte Fassung dürfte kurz danach verfügbar sein, auf alles andere müsst ihr wohl noch sehr viel länger warten. Von einer Veröffentlichung oder Ausstrahlung in Deutschland ganz zu schweigen.

Wie gefallen euch die Teaser und was sagt ihr zur neuen Animations-Qualität?

