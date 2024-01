Das ist die beliebteste One Piece-Folge aller Zeiten laut IMDB

Welche One Piece-Folge landet auf Platz 1?

Der Anime von One Piece ist frisch in den Egghead Island-Arc gestartet. Im letzten Arc haben viele Fans den Grafikstil in actionreichen Kämpfen bewundert. Dadurch gab es einige Episoden, die dem Publikum besonders positiv im Gedächtnis geblieben sind.

Auf der Wertungsplattform IMDb können Zuschauende die einzelnen Folgen von One Piece bewerten. In einem Ranking wird deutlich, welches die populärste Episode ist. Aktuell steht eine Folge auf Platz 1, die gerade frisch erschienen ist.

Achtung, Spoiler: Im Ranking befinden sich neue Folgen des Animes, weshalb ihr mit kleinen Spoilern zur Story rechnen müsst.

One Piece: Das ist die Top 10 der beliebtesten Folgen auf IMDb

Welche Folge ist auf Platz 1? Auf Platz 1 landet der Start in den Egghead Island-Arc. Dabei handelt es sich um Episode 1089, deren englischer Name „Entering a New Chapter! Luffy and Sabo’s Paths!“ lautet. Wie der Name schon verrät, erleben wir, was der Strohhutbande und der Revolutionsarmee nach den Ereignissen in Wano Kuni passiert.

Ruffy und seine Crew machen sich auf den Weg zur nächsten Insel. Auf der Reise entdecken sie ein kleines Mädchen, das sie temporär auf ihrem Schiff aufnehmen. Dabei handelt es sich um Jewelry Bonney, die im aktuellen Arc noch eine größere Rolle spielen wird.

Sabo hingegen ist in Mary Geoise eingedrungen und erlebt mit, wie das Königreich Lulusia von der Weltregierung zerstört wird. Schuld daran ist Imu, der noch über den Fünf Weisen steht. Er kontaktiert Koala über eine Teleschnecke, muss jedoch um sein eigenes Leben fürchten.

Den Teaser zur Folge könnt ihr euch auf GamePro ansehen:

0:30 One Piece - Der Teaser zu Episode 1089 zeigt den Start der Final Saga

Welche anderen Folgen haben es in die Top 10 geschafft? In dem Ranking gibt es noch andere Folgen, die entweder sehr emotional sind oder spannende Kämpfe beinhalten:

Platz 2: Folge 1062 „The Three-Sword Style of Supreme King! Zoro vs. King”

Folge 1062 „The Three-Sword Style of Supreme King! Zoro vs. King” Platz 3: Folge 1015 „Strohhut Ruffy! Der Mann, der König der Piraten werden will!“

Folge 1015 „Strohhut Ruffy! Der Mann, der König der Piraten werden will!“ Platz 4: Folge 377 „Der Pazifista-Cyborg“

Folge 377 „Der Pazifista-Cyborg“ Platz 5: Folge 483 „Die Suche nach einer Antwort. Die Flamme erlischt.“

Folge 483 „Die Suche nach einer Antwort. Die Flamme erlischt.“ Platz 6: Folge 485 „Das Ende einer Ära. Rogers Prophezeihung.“

Folge 485 „Das Ende einer Ära. Rogers Prophezeihung.“ Platz 7: Folge 405 „Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-Piraten.“

Folge 405 „Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-Piraten.“ Platz 8: Folge 484 „Das Marine-Hauptquartier stürzt ein! Whitebeards Zorn!“

Folge 484 „Das Marine-Hauptquartier stürzt ein! Whitebeards Zorn!“ Platz 9: Folge 482 „Die Kraft, die Feuer verbrennt. Akainus gnadenlose Jagd.“

Folge 482 „Die Kraft, die Feuer verbrennt. Akainus gnadenlose Jagd.“ Platz 10: Folge 808 „Ein herzzerreißendes Duell! Ruffy gegen Sanji! (Teil 2)“

Es fällt auf, dass vier der zehn Folgen aus dem Marineford-Arc stammen. In diesem Arc gab es die bislang einzige epische Schlacht, in der gleich mehrere Fraktionen aufeinandergetroffen sind. Der Arc ist durch den Tod eines geliebten Charakters besonders emotional und wird Fans in Erinnerung geblieben sein.

In zwei anderen Folgen steht Zorro im Mittelpunkt. In einer davon beweist er sich in seinem bisher brutalsten Kampf als fähiger Schwertkämpfer. In der anderen Episode erträgt er zum Wohle seiner Crew zahlreiche Schmerzen.

Auch Sanji ist in einer der Folgen präsent. Er konfrontiert Ruffy, als dieser ihn zurück zu seiner Crew holen will.

Wonach wurden die Folgen bewertet? Das Ranking der Folgen geht nach der Nutzerwertung und den abgegebenen Stimmen. Je besser eine Folge bewertet wurde und je mehr Personen dafür abgestimmt haben, desto höher landet sie im Ranking.

Alle Folgen haben eine Wertung von 9,6 Sternen. Deshalb entscheidet in den Top 10 die Anzahl der abgegebenen Nutzerwertungen, welche Folge die beste ist. Eine Ausnahme bildet die Folge auf Platz 1, sie hat bislang eine Wertung von 9,7.

Es könnte jedoch sein, dass diese Episode mit der Zeit abrutscht und nicht mehr in den Top 10 vertreten sein wird. Bislang wurden nämlich nur 4.692 Stimmen abgegeben, beim Rest der Top 10 sind es etwa 13.000 bis 60.000 Wertungen.

Welche Episode ist für euch die beste Folge aus dem Anime von One Piece?