One Piece-Anime zeigt frische Bilder zum neuen Art-Style im Egghead-Arc und macht Ruffy 'weicher'

Ruffy und Co. kleiden sich im Egghead Arc in einem frischen Art Style.

Anfang Januar 2024 startet ein brandneuer Arc des One Piece-Animes, nämlich Egghead. Kurz vor der Premiere sind weitere Promo-Bilder zu den kommenden neuen Folgen aufgetaucht, die uns einen genaueren Blick auf den neuen Art-Style des Egghead-Arcs werfen lassen (via Comicbook).

So sehen Ruffy und Co. im Egghead-Arc des One Piece-Animes aus

Das Promomaterial wurde über die Social-Media-Plattform X alias Twitter vom User "@Soul_StormOP" geteilt, hier könnt ihr euch die Bilder zum kommenden Arc anschauen und euch selbst vom neuen Art-Style überzeugen:

Die Charaktere sehen im kommenden Arc aufgrund der runderen Konturen "weicher" aus als vorher, unterstrichen wird das von den weniger knalligen, pastellartigen Farben, die sich wohl durch den gesamten Arc ziehen werden.

Wann wird der Egghead Arc von One Piece ausgestrahlt und wo kann ich ihn in Deutschland streamen?

Der Egghead-Arc des One Piece-Animes feiert am 7. Januar 2024 im japanischen TV seine Premiere.

Am Sonntag, den 7. Januar ab 9 Uhr morgens könnt ihr die erste Folge dann auch gleich in Deutschland via Crunchyroll mit dem kostenpflichtigen Premium-Abo streamen, allerdings erst einmal nur in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln.

Der erste Teaser-Trailer zum Egghead-Arc gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Laut Crunchyroll erscheint ab dem 7. Januar jeden Sonntag um 9 Uhr morgens eine neue Folge aus dem Egghead-Arc von One Piece. Der Piraten-Anime umfasst aktuell ganze 1.085 Episoden, die ihr allesamt ebenfalls via Crunchyroll streamen könnt.

Den One Piece-Anime könnt ihr in Deutschland übrigens auch legal und kostenlos auf Prosieben MAXX und der Mediathek des Free TV-Senders anschauen, sogar mit deutscher Sprachausgabe.

