One Piece: Nach 16 Jahren kommt es im Anime endlich zu einem heiß ersehnten Rematch

2009 kam es zum letzten großen Kampf zwischen Ruffy und einem bestimmten Marine-Admiral - jetzt kommt es zur Revanche. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime ist endlich wieder in vollem Gange und führt die Geschichte auf der Egghead-Insel weiter fort. Seit vergangener Woche ist Folge 1125 draußen. In dieser eskaliert die Lage auf der Insel der Wissenschaft nicht nur weiter, sondern läutet auch den Gong zur zweiten Runde eines Kampfes ein, der vor 15 Jahren einen bedeutenden Wendepunkt in der One Piece-Geschichte darstellte.

Spoilerwarnung: Wir behandeln im Folgenden die Ereignisse aus One Piece-Episode 1125 - lest also auf eigene Gefahr weiter.

One Piece: Vegapunk, Sentomaru und Kizaru im Zentrum

Episode 1125 von One Piece läuft unter dem Titel "E1125 - A Clash of Two Men's Determination! Kizaru and Sentomaru" und zeigt zunächst, wie Marine-Admiral Kizaru auf der Egghead-Insel landet.

Dort wird der hochrangige Marine-Soldat mit der "Funkelfrucht" aber zunächst von Sentomaru begrüßt, der als Vegapunks Leibwächter unterwegs ist und sich Kizaru stellt. Zeitgleich bekommen wir auch etwas von der Vergangenheit zu sehen, die Vegapunk, Sentomaru und Kizaru miteinander verknüpft.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

All die Nostalgie bringt aber nichts: Kizaru kann Vegapunks Leibwächter außer Gefecht setzen und macht sich im Anschluss auf, die Strohhutpiraten aufzuhalten, die mit Bonney und Vegapunk im Schlepptau von der Insel fliehen wollen.

Frei nach dem Motto "Angriff ist die beste Verteidigung" stellt sich Strohhutkapitän Ruffy dem Marine-Admiral in den Weg und attackiert diesen unvermittelt: Alles ist für die Revanche angerichtet, auf die wir 16 Jahre warten mussten.

Ruffy vs. Kizaru, Runde zwei

Denn Ruffy und Kizaru standen sich schon einmal direkt gegenüber. Das damalige Gefecht zwischen den beiden ist fast genau 16 Jahre her, denn der Marine-Admiral hatte seinen ersten Anime-Auftritt im Zuge des Sabaody-Arcs am 26. April 2009.

Kurz zusammengefasst: Auf dem Sabaody Archipel kam es infolge eines Angriffs auf den Weltaristokraten Sankt Charlos zu einer großen Marine-Offensive, die in einer niederschmetternden Niederlage für die Strohhutpiraten endete.

Der zentrale Gegenspieler während dieses Arcs war ebenjener Kizaru, der die gesamte Crew von Ruffy mühelos außer Gefecht setzen konnte. Erst das Eingreifen von Bartholomäus Bär - der ebenfalls eine wichtige Rolle im Egghead-Arc spielt - rettete den Strohhutpiraten das Leben. Ein zweijähriger Timeskip war die Folge, in dem sich Ruffy & Co. auf die Neue Welt vorbereiteten.

Entsprechend vorfreudig ist die One Piece-Community auf die neuen Folgen, denn immerhin mussten wir uns lange gedulden, ehe wir die potenzielle Revanche zu Gesicht bekommen. Wie Ruffy während seines Tritts gegen Kizaru selbst sagt: Die Strohhutpiraten sind "100-mal stärker als vor zwei Jahren".

Die Geschichte zwischen Ruffy und Kizaru hat übrigens einen weiteren Winkelzug, denn der Marine-Admiral war auch während der Schlacht von Marineford anwesend, auf der Portgas D. Ace sein Leben verlor.

Zwar war das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem Strohhutkapitän und Kizaru nur von kurzer Dauer (unter anderem stellte sich Whitebeard-Vize Marco in den Weg), doch dürften die damaligen Vorkommnisse Ruffy eine weitere Motivation für seine Revanche geben.

Was wollt ihr bei dem Rematch zu sehen bekommen?