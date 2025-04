One Piece-Fans, haltet eure Taschentücher bereit: Die nächsten Folgen im Egghead-Arc haben es in sich

Bonney zeigt sich lächelnd im neuen Opening von One Piece, aber wird das bei Fans auch so sein? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Wir mussten ein halbes Jahr warten, seit vergangener Woche ist es wieder so weit: One Piece setzt seine Geschichte mit Folge 1124 im Anime fort.

Die Wartezeit quälte uns aber nicht nur aufgrund ihrer Länge, denn die kommenden One Piece-Folgen auf Egghead Island werden von Mangalesern allgemein als "einer der emotionalsten Arcs überhaupt" gesehen.

Spoilerwarnung: Ihr kennt das Spiel – der nachfolgende Text behandelt nicht nur die aktuelle Episode 1124, sondern gibt auch einen Ausblick auf den gesamten Egghead-Arc.

Blicken wir kurz auf die Geschehnisse in One Piece-Folge 1124 zurück: Die Strohhutpiraten sind in der Labophase auf Egghead komplett von der Marine eingekesselt worden und bereiten sich darauf vor, von der Insel der Wissenschaft zu fliehen. Die Animeepisode behandelt somit die Inhalte des Mangakapitels 1090.

Auf der Flucht ist auch Jewelry Bonney, die auf Egghead Island Rache an Dr. Vegapunk nehmen will, der in ihren Augen für das Schicksal ihres Vaters Bartholomäus Bär verantwortlich ist.

Und da Mangaleser es mit ihrem Vorwissen nicht lassen können und nach jeder Folge schon einen Blick in die Zukunft richten, gehen derzeit in einigen Kommentaren auf sozialen Netzwerken und Plattformen bereits die Diskussion um die kommenden One Piece-Episoden los.

Die Grundstimmung: Mindestens eine der nächsten Folgen wird gewaltig auf die Tränendrüse drücken, denn es geht um das Schicksal, die Vergangenheit und die Verbindung zwischen Bartholomäus und Bonney. Darüber haben wir schon zum Erscheinen des Mangakapitels berichtet:

Für die passende Trauerstimmung (im besten Sinne der Qualität) sorgt hier auch das frische Opening, das es pünktlich zum Start der neuen One Piece-Folgen auf eure Bildschirme geschafft hat.

Insbesondere, wenn ihr wisst, wonach ihr suchen müsst, ist das neue Intro herzzerreißend:

Der anderthalb Minuten dauernde Einspieler von "Gre4N BOYZ" zeigt ziemlich zweifelsfrei, wer im Mittelpunkt der kommenden Egghead-Folgen steht: Bonney und Bartholomäus.

Im Opening ist zudem ein Hinweis auf weiteres Drama gegeben, das nach der Story rund um Bonney und Bartholomäus auf euch wartet. Ausgerechnet Sentomaru – eigentlich ein treuer Marine-Soldat – muss als Vegapunks Leibwächter gegen Admiral Kizaru kämpfen, der mit der Eliminierung des Wissenschaftlers beauftragt wurde.

Und auch der Admiral selbst hat eine freundschaftliche Vorgeschichte mit Vegapunk, die das ohnehin schon komplexe Verhältnis zwischen den Egghead-Charakteren noch weiter verschwimmen lässt.

Kein Wunder also, dass etwa in den YouTube-Kommentaren schon einige ankündigen, dass sie "wöchentlich heulen" werden und One Piece-Fans die nächsten Wochen ihre Taschentücher bereithalten sollen – auf welchen Handlungsstrang freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen