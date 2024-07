One Piece: Neue Episode 1113 wird verschoben und wir verraten euch den neuen Releasetermin

Was wird aus Koby in One Piece-Episode 1113? Fans müssen sich etwas gedulden. (Bild: © Toei Animation)

Mit der letzten Episode 1112 hat One Piece im Anime einen der bisher meisterwarteten Kämpfe in der Geschichte der Serie gezeigt. Dafür gab es auch eine epische Episoden-Vorschau der beiden wichtigen Charaktere zu sehen.

Spoilerwarnung! Falls ihr noch nicht auf dem aktuellen Stand beim Anime seid, befinden sich in den folgenden Abschnitten Spoiler zu Folge 1112.

Shanks Kampf gegen Eustass Kid in Episode 1112 wurde weltweit aufgrund der flüssigen Animationen und der gelungenen Umsetzung des Mangas gefeiert. Jetzt müssen sich Fans der Serie jedoch gedulden.

Die nächste Folge wird leider nicht wie gewohnt am Sonntag, den 21. Juli 2024 erscheinen, sondern erst etwas später. Wann die neue Folge erscheint, verraten wir euch hier.

One Piece-Episode 1113 erscheint leicht verspätet

Der offizielle Twitter/X-Account von One Piece gab den Release der nächsten Episode des Animes bekannt. Dort wird der 28. Juli 2024 als Veröffentlichungsdatum für Episode 1113 genannt.

Da normalerweise die Anime-Folgen jede Woche ausgestrahlt werden, wurde Episode 1113 also um eine Woche verschoben. Einen Grund für die Verschiebung hat der offizielle One Piece-Account nicht genannt.

Eine Vorschau gibt es jedoch trotzdem schon mal für Fans, um einen Vorgeschmack auf die nächste Handlung zu bieten. Den neuen Episoden-Teaser könnt ihr hier ansehen:

Um was wird es in Episode 1113 gehen? In der nächsten Folge des Animes wird sich alles um Koby und Hachinosu, auch bekannt als die Pirateninsel, drehen. In der Vorschau wird schon angeteast, wie der junge Marine-Kapitän versucht, die Gefangenen auf der Insel von Blackbeards Kontrolle zu befreien und von der Insel zu fliehen.

Auf Crunchyroll und auch auf Netflix ist die Anime-Serie zu One Piece verfügbar. Auf Crunchyroll findet ihr alle Staffeln zur beliebten Serie, während die Serie auf Netflix direkt bei der Egghead-Arx ansetzt. Bei beiden Streaming-Diensten ist der Anime nur mit der japanischen Originalsprache und deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

Wie gefiel euch die letzte Episode von One Piece vor der Pause und wie wird es eurer Meinung von Koby weitergehen?