One Piece-Anime ändert das erste Mal seit 18 Jahren Uhrzeit der Ausstrahlung und Fans hoffen deshalb auf eine ganz bestimmte Änderung

Fans des Animes zu One Piece mussten sich seit einigen Monaten in Geduld üben. Seit Oktober 2024 hatte die Serie nämlich eine Pause eingelegt, um der Mangavorlage etwas Vorsprung zu geben. Bald hat das Warten aber ein Ende, am 6. April kehrt der Anime nämlich endlich mit der zweiten Hälfte der Egghead-Arc zurück.

Dann stehen aber auch ein paar Änderungen an, unter anderem wird One Piece nämlich deutlich später als bisher ausgestrahlt. Für viele Fans ist das aber ein gutes Zeichen.

One Piece-Anime bekommt neuen Timeslot

One Piece lief in Japan lange Zeit im Vormittagsprogramm, konkret wurden neue Folgen dort stets Sonntags um 9:30 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Mit der Rückkehr aus der Pause ändert sich das jetzt aber, Fuji TV hat nun den neuen Slot bekannt gegeben.

Ab dem 6. April erscheint One Piece nämlich fast 14 Stunden später, genauer gesagt um 23:15 Uhr abends japanischer Zeit – das entspricht bei uns Sonntags um 15:15 Uhr deutscher Zeit.

Diese Verschiebung ist durchaus bemerkenswert, immerhin lief der Anime ganze 18 Jahre lang morgens in Japan und war damit auch für Kinder zugänglich. Der deutlich spätere Zeitslot dürfte sich nun an eine ältere Zielgruppe richten.

Darauf hoffen auch viele Fans, wie Community-Diskussionen auf Reddit und Co. zeigen. Explizit setzen viele Stimmen hier darauf, dass der Anime weniger Inhalte des Mangas zensieren muss.

Zwar hatte die Serie auch in den letzten Jahren schon düstere und ernste Themen behandelt, aber bestimmte Inhalte wie Suizid, Kindestod oder auch sehr blutige Szenen entweder außen vor gelassen oder zumindest zu einem bestimmten Grad abgemildert.

Viele Fans hoffen deshalb, dass sich das in Zukunft ändert und die Serie sich noch näher an den Manga halten wird. Reddit-User consequentlydreamy schreibt etwa:

"So wie die Serie sich entwickelt, fühlt es sich an, als musste es früher oder später passieren."

Andere Fans haben sogar noch konkretere Beispiele im Kopf, so nennt User megasean3000 eine Szene, die uns im zweiten Teil der Egghead-Arc erwartet und bei der Manga-Leser*innen sofort wissen dürften, was gemeint ist:

"Wenn man bedenkt, was für eine Art von Flashback Kuma hat, ist das die richtige Wahl."

Einige Fans machen sich allerdings auch Sorgen um den neuen Zeitslot für die Ausstrahlung. Immerhin konnte One Piece mit der Ausstrahlung am frühen Sonntag-Morgen eine sehr breite Zielgruppe erreichen, von denen nun ein Teil wegfallen dürfte.

Ob die neue Uhrzeit tatsächlich einen merklichen Einfluss auf die Einschaltquoten hat und wie sehr sich der Anime verändert, wird sich dann Anfang April zeigen.

Hofft ihr darauf, dass sich am One Piece-Anime etwas ändert oder wart ihr mit der Serie bisher zufrieden?