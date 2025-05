"Endlich erfahren wir die Wahrheit": One Piece-Anime gibt Fans einen Vorgeschmack auf den tragischen "God Valley"-Vorfall

Der Egghead-Arc in One Piece ist in vollem Gange und wird mit einer Rückblende auf ein historisches Ereignis fortgesetzt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Anime bereitet sich darauf vor, einen der wichtigsten und geheimnisvollsten Momente der Serie zu enthüllen: den berüchtigten God Valley-Vorfall. Mit der Veröffentlichung eines Vorschautrailers für Episode 1.130 bekommen wir erstmals einen Blick auf dieses tragische Ereignis.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf die Ereignisse in One Piece-Episode 1.129 und die am 25. Mai 2025 erscheinende Folge 1.130 ein. Ihr könnt den Anime wie gewohnt auf Crunchyroll sehen.

One Piece: Folge 1.130 erzählt das "ausgelöschte Geschichtskapitel! - Verzweiflung auf God Valley"

Kurze Rückblende auf One Piece-Episode 1.129: In der letzten Folge haben wir bereits erste Einblicke in die Vergangenheit von Bartholomäus Bär erhalten, der auf einer Insel im Sorbet-Königreich versklavt wurde.

Die dafür verantwortlichen Weltaristokraten nutzen diese Sklaven für einen grausamen Sport: beim "Einheimischen-Jagdwettbewerb" besteht darin, dass Weltaristokraten die Einwohner der Insel sowie mitgebrachte Sklaven jagten und töteten.

Auf dieses Ereignis, das in der One Piece-Welt alle drei Jahre stattfindet, geht die kommende One Piece-Folge 1.130 näher ein - mit dem passenden Titel "Das ausgelöschte Geschichtskapitel - Die Verzweiflung auf God Valley".

Ein entsprechender YouTube-Trailer gibt euch die Vorschau auf die Ereignisse, die vor 38 Jahren geschehen sind und zum "God Valley"-Vorfall geführt haben:

Im Trailer ist neben Bartholomäus Bär auch eine zweite Charakterin zu sehen, der später zur Revolutions-Armee hinzustoßen sollte: Emporio Ivankov war ebenfalls als Gefangene auf God Valley Teil des Jagdwettbewerbs.

Buchstäblich gesprengt wurde dieser von der ungewöhnlichen Allianz zwischen dem späteren Piratenkönig Gol D. Roger und Marine-Vizeadmiral Monkey D. Garp, die sich wiederum dem berüchtigten Rocks D. Xebec gegenübersahen.

So geschichtsträchtig dieser Kampf, der als der erwähnte God Valley-Vorfall in die One Piece-Geschichte eingehen sollte, auch ist, so wenig wissen wir über die tatsächlichen Geschehnisse. Die neue Folge dürfte Licht ins Dunkel bringen, sodass auch die Fans in den YouTube-Kommentaren sich darauf freuen, "endlich die Wahrheit" über God Valley zu erfahren.

