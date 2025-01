One Piece: Neues Kapitel enthüllt ein unerwartetes Detail über die Riesen-Krieger auf Elban, das womöglich eine direkte Verbindung zu Joyboy ist

Die Riesen-Krieger haben wohl doch mehr mit Joyboy zu tun als eigentlich gedacht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das neueste Manga-Kapitel von One Piece ist erschienen und die Community diskutiert bereits heftig. Schließlich hat Eiichiro Oda mit der Veröffentlichung von Kapitel 1137 eines der mysteriösesten Geheimnisse rund um den rothaarigen Piraten Shanks gelüftet.

Doch das ist längst nicht alles. Der Mangaka scheint auf subtile Weise auch weitere Informationen über das alte Königreich und Joyboy versteckt zu haben, die man leicht übersehen kann, wenn man nicht darauf achtet.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden hauptsächlich die Ereignisse im Manga-Kapitel 1137 behandelt und aufgegriffen. Solltet ihr also nur den Anime gesehen oder den Manga noch nicht bis zum aktuellen Kapitel gelesen haben, werden euch wichtige Story-spezifische Informationen in diesem Artikel vorweggenommen!

Nicht nur Shamrock Figarland, der Anführer der göttlichen Ritter und Sohn von Figarland Garling, hatte einen großen Moment im letzten Kapitel, sondern auch das Geschlecht der Riesen-Krieger rückte mehr ins Rampenlicht. Eine uralte Blutlinie, die möglicherweise mit Joyboy in Verbindung steht.

Die uralte Blutlinie der Riesen-Krieger auf Elban

Die Riesen-Krieger auf Elban sind gemischten Blutes. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In Kapitel 1137 von One Piece machen sich Ruffy, Nami und Zorro in Begleitung von Road auf den Weg zum verlassenen Königsschloss auf Elban, um den Schlüssel zu Lokis Ketten zu finden. Loki verspricht Ruffy, ihm mehr über Shanks zu erzählen, wenn er ihn aus seiner Gefangenschaft befreit.

Da Zorro Lokis Worten nicht traut und Nami im Schloss nach Schätzen suchen will, folgen die beiden Strohhüte ihrem Anführer. Road zeigt ihnen den Weg – er ist in die Strohhut-Navigatorin verliebt und hat sie bereits um den Finger gewickelt.

Im Schloss angekommen, entdecken die Strohhüte haufenweise Skelette von toten Riesen-Kriegern, die angeblich von Loki beim Mord an seinem Vater, König Harald, getötet wurden. Als den Strohhüten auffällt, dass einige der Skelette Hörner auf den Schädeln haben, verrät ihnen Road ein wichtiges Detail: Die Riesen auf Elban tragen das Blut des “antiken Riesen-Volkes” in sich.

Einer der bekannten uralten Riesen war Oars. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das Volk der antiken Riesen gilt als nahezu ausgestorben. Aktuell gibt es keine Aufzeichnung oder Informationen zu diesem Volk – bis heute! Mit der Enthüllung zur Blutlinie der Riesen auf Elban hat sich das nun geändert.

Die Hörner gleichen denen von Emet, dem antiken Roboter an der Seite von Joyboy

Emet und Joyboy waren befreundet und haben Seite an Seite gekämpft. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Die Hörner dürften One Piece-Fans bekannt vorkommen, da sie Ähnlichkeiten mit dem antiken Roboter Emet aufweisen, welcher in der Egghead-Arc eine wichtige Rolle spielt. Der gigantische Roboter rettete nicht nur die Strohhüte vor den fünf Weisen, sondern entpuppte sich auch als ehemaliger Freund des legendären ersten Piraten Joyboy.

Eiichiro Oda ist bekannt dafür, immer wieder subtile Hinweise in der Geschichte zu verstecken und damit zukünftige Wendepunkte anzuteasen. Dass es sich also um zufällige Ähnlichkeiten handelt, ist ziemlich unwahrscheinlich.

Die antike Blutlinie, der antike Roboter und das antike Königreich

Doch damit nicht genug der Gemeinsamkeiten, denn Emet scheint aus dem alten Königreich zu kommen, aus dem auch Joyboy stammt. Da das alte Geschlecht der Riesen ebenfalls als “uralt” gilt, könnten die Riesen-Krieger möglicherweise von einem Volk aus dem besagten antiken Königreich stammen.

Das antike Königreich ist nach wie vor ein großes Mysterium. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Road berichtet in Kapitel 1137, dass König Harald ebenfalls Hörner hatte, diese aber eigenhändig abbrach, weil sie an kriegerische Zeiten erinnern. Joyboy war bekannt für seinen Krieg gegen die damalige Allianz der Nationen im leeren Jahrhundert, und auch der antike Roboter Emet scheint vor allem für den Kampf geschaffen worden zu sein.

Obwohl König Harald den kriegerischen Zeiten abgeschworen hat, haben die Riesen-Krieger von Elban immer noch eine enorme Kampfeslust, wie Boogey und Woogey bei ihrem ersten Auftritt in One Piece zeigen. Immerhin haben die beiden jahrzehntelang gegeneinander gekämpft und dabei irgendwann sogar den Grund ihres Streits vergessen.



Außerdem spricht Shamrock Figarland in Kapitel 1137 davon, dass die “wilden” Krieger*innen von Elban einst zur antiken Zeit die “Neue Welt” erobert haben. Was genau der Anführer der göttlichen Ritter damit meint, ist noch unbekannt, aber es ist ein weiteres Indiz für die Verbindung zwischen Joyboy, den Riesen auf Elban und dem Krieg im leeren Jahrhundert.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass das Volk der Riesen-Krieger ursprünglich aus dem alten Königreich stammt und im leeren Jahrhundert an der Seite von Joyboy gegen die Weltregierung gekämpft hat – damals ein Bündnis der Nationen. Das würde auch erklären, warum König Harald nach dem Krieg keine Gewalt mehr wollte und dem Kampf abschwor, indem er die eigenen Hörner abbrach.

Was denkt ihr zu der Spekulation und wer war Joyboy wirklich eurer Meinung nach?