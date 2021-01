One Piece-Autor gibt Hinweis auf das Ende der Serie

Es gibt kaum eine Frage, die Anime und Manga-Fans seit Jahren mehr beschäftigt als die um das kommende Ende von One Piece. Nicht nur geht es darum was im Finale passiert, sondern auch wann es denn passiert. Jetzt, kurz vor Veröffentlichung von Kapitel 1000, hat sich Autor Yuuji Iwasaki zum Thema geäußert. (via Comicbook)

Ist nach 120 Bänden One Piece Schluss?

Iwasaki wurde in einer News-Sendung rund um Folge 1000 darauf angesprochen, ob nach 120 Bänden denn wirklich Schluss sei.

Warum 120 Bände? Diese Zahl steht nach einer Aussage von Serienschöpfer Eiichiro Oda seit geraumer Zeit im Raum. Demnach sei mit Band 60 die Hälfte der Geschichte rund um die Strohhutbande erzählt.

Link zum Twitter-Inhalt

Und gehen wir nach der Aussage von Iwasaki, ist das Ende nicht mehr fern. So schreibt newworldartur auf Twitter:

"Er sagt, die genaue Anzahl der Bände sei noch nicht in Stein gemeißelt. Er bestätigt aber, dass die Geschichte aktuell auf ihr Ende zusteuert. "

Ein langes Ende: Jedoch bedeutet "auf das Ende zusteuern" nicht, dass in wenigen Monaten mit One Piece Schluss ist. Bei einem Manga, der bereits seit stolzen 23 Jahren fortgeführt wird, kann das Ende auch mal gut ein paar Jährchen andauern. Das deckt sich auch mit einer Aussage Odas, der dem Manga noch im August eine ungefähre Lebensdauer von ca. 4-5 Jahren einräumte.

1 1 Mehr zum Thema One Piece: Manga-Kapitel 1000 könnte das Rätsel um Ruffys Namen lösen

Habt ihr also nach wie vor Spaß an den Geschichten rund um Monkey D. Ruffy, Zorro und Co., braucht ihr ein nahes Ende des Manga bzw. des Anime nicht zu fürchten.

Was meint ihr, findet One Piece mit Band 120 sein Ende oder denkt ihr vielmehr, dass die Geschichten nach wie vor zu erfolgreich sind, um zum Abschluss zu kommen?