One Piece: Oda hat mal als Tellerwäscher in einem Steakhouse gearbeitet und ein bestimmter Ort im Anime ist sogar danach benannt - wisst ihr welcher?

Hoffentlich haben die Steaks dort genauso gut geschmeckt, wie das Essen in One Piece aussieht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Es ist kein Geheimnis, dass sich One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda oftmals von realen Personen und Orten inspirieren lässt. Von echten Piraten und Rockbands über nordische Mythen bis hin zu historischen Persönlichkeiten stecken so einige Anspielungen auf die echte Welt in der Geschichte von One Piece.



Eine davon kommt sogar direkt aus Odas Privatleben: Das Baratié – das auf dem Wasser schwimmende Restaurant im East Blue. Das berühmte Restaurant hat seinen Namen nämlich von einem japanischen Steakhouse – genauer gesagt von einem Restaurant, in dem Oda selbst als Jugendlicher Tellerwäscher war!

Das Steakhouse Baratei wird zum Restaurantschiff Baratie in One Piece

In einem Interview mit der Boulevardzeitschrift Shukan Bunshun vor rund 15 Jahren enthüllte Oda den Hintergrund des Namens „Baratie“. Während seiner Oberschulzeit war er nicht nur im Fußballklub aktiv, sondern jobbte nebenbei in einem Steakhouse in seiner Heimat Kumamoto: dem Baratei.

Der Name müsste One Piece-Fans sofort bekannt vorkommen, denn Oda hat einfach nur die zwei letzten Buchstaben vertauscht und hat dem Restaurant in seiner Geschichte somit den Namen “Baratie” verliehen. Das Baratie ist also eine Hommage an Eiichiro Odas Kindheit, als er noch Tellerwäscher beim Steakhouse war.

Der frühere Besitzer des echten Steakhauses soll sich laut Odas Erinnerungen sogar darüber beschwert haben, dass Oda damals regelmäßig Teller fallen ließ. Eine belustigende Parallele zum Strohhut-Piraten Ruffy in der Baratie-Arc, der dort ebenfalls das halbe Geschirr auf dem Gewissen hatte.

Das Baratie hat seinen Namen von einem Steackhouse und ist von vietnamesischen Kreuzfahrtschiff-Restaurants inspiriert. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das originale Steakhouse in Kumamoto aus Odas Kindheit gibt es heute nicht mehr, aber dafür hatte ein anderes Restaurant des Franchise in derselben Stadt aufgemacht und wurde zu einer kleinen Pilgerstätte für One Piece-Fans.

Besucher*innen aus aller Welt reisen nach Japan, um das Steakhouse in Kumamoto zu besuchen. Es hängen sogar einige originale Zeichnungen von Eiichiro Oda dort an den Wänden, die der Mangaka womöglich dem jetzigen Besitzer oder der Besitzerin geschenkt hat.

Wir teilen das Restaurant in diesem Artikel nicht direkt, da die Verbreitung von Food-Tourismus in manchen Fällen problematisch für die Betreiber*innen der Lokale werden kann. Mit einer kurzen Google-Suche müsstet ihr das Restaurant bei Bedarf finden können. Auch wenn die Besitzer*innen dieses Restaurants gerne mit Fans über One Piece zu plaudern scheinen, möchten wir euch daran erinnern, den Personen hinter der Theke immer genügend Respekt zu erweisen.

Das Baratie selbst ist an die schwimmenden Märkte und die “Saigon River Dinner Cruise” aus Vietnam angelehnt

Im offiziellen Reiseguide Rurubu One Piece wurde auch verraten, woher die Idee für das schwimmende Restaurant selbst stammt. Die Antwort liegt überraschenderweise nicht in Japan, sondern in Vietnam!

Oda ließ sich von den berühmten schwimmenden Märkten und den Dinner-Kreuzfahrten dort inspirieren. Auf solchen Booten wird direkt vor Ort frisch gekocht, verkauft und gegessen, während das Boot weiter der Wasserströmung folgt.

Die luxuriösen Varianten dieser schwimmenden Imbisse und Restaurants sind die sogenannten Saigon River Dinner Cruises, wo Besucher*innen direkt auf den Kreuzfahrten das Essen serviert bekommen und speisen können – wie auf der Baratie in One Piece!

Wusstet ihr über das Steakhouse in Japan Bescheid und welche One Piece-Fakten kommen euch in den Sinn, die vielleicht niemand kennt?