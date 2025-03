One Piece Staffel 3 auf Netflix: Alle Infos und Gerüchte zu möglichem Release, Story und mehr der Live-Action-Adaption

Hier ist alles, was wir schon zur möglichen dritten Staffel der Live-Action-Serie von One Piece wissen.

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie zu One Piece ist noch nicht einmal draußen, aber es gibt immer mehr Hinweise, dass an einer dritten Season womöglich bereits gearbeitet wird. Wir fassen euch alle bekannten Infos und Gerüchte zusammen.

Ist Season 3 von One Piece auf Netflix offiziell?

Bislang hat Netflix selbst noch nicht offiziell bestätigt, dass wir eine dritte Season bekommen werden. Allerdings weisen einige Details darauf hin, dass die Season zumindest schon in Planung sein könnte.

So gibt es auf der Seite der Writers Guild of America West bereits einen Eintrag für eine dritte Staffel. Die Arbeit an den Drehbüchern dürfte also begonnen haben – auch wenn das nicht automatisch bedeutet, dass darauf die Umsetzung der Season folgt.

Daneben haben aber sowohl Vincent Regan, der Darsteller hinter Vizeadmiral Garp, als auch Zorro-Schauspieler Mackenyu sich zum Start der Dreharbeiten geäußert.

Bis es einen offiziellen Trailer gibt, müssen wir uns mit den Dreharbeiten der zweiten Staffel begnügen:

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Release: Wann könnte Staffel 3 von One Piece erscheinen?

Vincent Reagan hatte bereits Ende 2024 erklärt, dass die Dreharbeiten für Staffel 3 seiner Einschätzung nach "bald" starten würden. Auch Mackenyu sprach kürzlich über die dritte Staffel, als wäre sie bereits in trockenen Tüchern. So erklärt der Schauspieler im Interview mit Crunchyroll auf die Frage nach seinem nächsten Projekt:

“Das nächste Projekt wird One Piece Staffel 2. Wir haben noch Projekte für dieses Jahr geplant, bevor wir Season 3 von One Piece filmen, aber darüber kann ich nichts verraten.”

Es klingt also ganz danach, als würden die Dreharbeiten zumindest noch in diesem Jahr starten. Sollte die Produktion ähnlich wie bei Staffel 2 verlaufen, könnten wir die dritte Season also bereits 2026 bekommen.

Story: Wie geht es in Staffel 3 von One Piece weiter?

Season 3 startet in die Alabasta-Saga der Manga-Vorlage, wird diese aber noch nicht abschließen. Stattdessen endet sie mit der Drum Island-Arc, in der ein weiteres Mitglied zur Crew stößt.

Das dürfte bedeuten, dass Season 3 also direkt mit der Alabasta-Arc selbst starten kann, in der die Strohhüte das Königreich von Prinzessin Vivi vor Sir Crocodile retten wollen. Da die Alabasta-Arc im Manga in etwa so lang wie alle Arcs von Season 2 zusammen ist, könnte sie sogar die gesamte dritte Staffel umfassen.