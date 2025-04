One Piece: Es ist 16 Jahre her, seit dieser Verbündeter der Strohhüte seinen letzten Auftritt hatte – Fans vermissen ihn schmerzlich

Bis heute weint die One Piece-Community bei seinem letzten Auftritt in der Geschichte und vermisst ihn. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Eiichiro Oda hat One Piece-Fans im Laufe der Jahre eine Vielzahl von eindrucksvollen Charakteren beschert, die sich tief ins Herz der Zuschauer*innen und Leser*innen gebrannt haben. Und klar, bei so einer epischen, langjährigen Geschichte passiert es eben, dass manche Figuren irgendwann in den Hintergrund rücken.

Leider passiert es dabei auch immer wieder, dass der Schöpfer einen Fan-Favoriten aus dem Rampenlicht nimmt – in diesem Falle sogar jemanden, dem der Community richtig ans Herz gewachsen ist: Bon Clay. Ein Charakter, den wir seit sage und schreibe 16 Jahren nicht mehr wirklich in der Handlung gesehen haben.

Bon Clay – Der Antagonist, der zu einen von Ruffys engsten Freund*innen wurde

Bon Clay – auch bekannt als Mr. 2 oder Bentham der Wildnis – war zu Beginn von One Piece einer der Hauptantagonisten in der Alabasta-Arc und wurde im Laufe der Geschichte zu einem der engsten Verbündeten und Freund*innen von Ruffy.

Er hat mehrfach bewiesen, wie viel ihm diese Freundschaft bedeutet: In Alabasta und später in Impel Down war er ohne Zögern bereit, sein Leben für den Strohhut zu riskieren.

Bon Clay hat sich schon einmal für Ruffy und die Strohhüte geopfert. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Während der Impel Down Arc half Bon Clay Ruffy dabei, aus dem Gefängnis auszubrechen, damit dieser Ace zu Hilfe eilen konnte – und blieb schließlich selbst zurück, um sich Magellan entgegenzustellen. Die Story machte damals stark den Eindruck, dass Bon Clay diese Begegnung vermutlich nicht überlebt hat.

Seit seinem letzten Auftritt im Manga-Kapitel 548 "Thank you" sind fast 16 Jahre vergangen und er ist nicht wieder in der Geschichte aufgetaucht. Die Hoffnung der Fans Bon Clay je wiederzusehen, schien verloren – zumindest bis zum Jahr 2012! Aufgrund eines Kapitel-Covers bestand die Chance, dass Bon Clay tatsächlich doch noch lebt!

Genauer gesagt sind es also 13 Jahre seit seiner letzten Sichtung in der Story: Auf dem Cover von Kapitel 666 sehen wir ihn quicklebendig. Er blieb nach den Ereignissen in Impel Down zurück und wurde zur neuen "Königin" von Newkama Land auf Ebene 5.5 ernannt.

Bis heute ein unglaublich beliebter Charakter, der von Fans geliebt und vermisst wird

Ob 13 oder 16 Jahre – Bon Clays Name fällt trotzdem immer wieder. Es gibt unzählige Beiträge in sozialen Medien, die sich ihm widmen.

Auf Reddit finden sich etwa Posts von vor 11 Jahren (!), in denen Fans darüber reden, wie sehr sie ihn vermissen – bis hin zu aktuellen Threads, wie diesem hier vom X-User MarcoGrandFleet:

Der Beitrag wurde am 26. April 2025 gepostet und erinnert uns daran, wie unfassbar lange es her ist, dass Bon Clay das letzte Mal in One Piece aufgetaucht ist. Und die Kommentare zeichnen ein klares Bild: Die Community liebt ihn noch immer – und sehnt sich nach einem Comeback.

Bon Clays Rückkehr könnte schwierig werden, sowohl im Anime als auch im Manga

In der Story opferte sich Bon Clay damals auf Impel Down, damit Ruffy und die anderen entkommen konnten. Seine Auseinandersetzung mit Magellan wurde so inszeniert, dass viele von seinem Tod ausgegangen sind.

Bon Clay und Ruffys Wiedersehen in Impel Down hielt leider nicht lange an. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Dass er auf dem Cover von Kapitel 666 lebendig gezeigt wird, sorgt allerdings bis heute für Diskussionen. Viele Fans sehen diese Cover-Stories nämlich als keinen Kanon an. Bedeutet: Für einen Teil der Community gilt Bon Clay offiziell als tot – während andere felsenfest an sein Überleben glauben.

Wie auch immer man es dreht – es wird für Oda definitiv eine Herausforderung, Bon Clay wieder glaubhaft ins aktuelle Geschehen einzubauen. Unmöglich ist es jedoch nicht.

Schließlich gibt es starke Hinweise, dass Charaktere aus Impel Down noch eine wichtige Rolle in der finalen Saga von One Piece spielen könnten. Bon Clay hätte also die Chance wieder in der Geschichte auftauchen, sollte er wirklich überlebt haben und sich in Impel Down aufhalten.

Bony Clays Synchronsprecher müsste angepasst und Impel Down müsste wieder in den Vordergrund gerückt werden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Ein kleines Hindernis gäbe es allerdings noch: In der japanischen Originalversion müsste der Anime einen neuen Synchronsprecher für ihn finden. Kazuki Yao, der neben Bon Clay auch Franky gesprochen hat, hat sich nämlich inzwischen von seinen Rollen in One Piece verabschiedet.

Ob Bon Clay also tatsächlich zurückkehrt oder seine Geschichte endgültig abgeschlossen ist, wird sich bis Ende der Geschichte zeigen. Bis dahin ist jedoch eines sicher: Er bleibt ein absoluter Fan-Liebling.

Welcher One Piece-Nebencharakter ist euer absoluter Favorit und von wem wünscht ihr mehr Auftritte in der Geschichte?