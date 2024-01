One Piece enthüllt Fähigkeit, die es mit Ruffys Teufelsfrucht aufnehmen kann - und die durch Ruffy sogar stärker wird

Bonneys Teufelsrucht hat das Potenzial selbst Ruffy zu übertreffen.

Die Teufelsfrucht von Ruffy zählt zu den stärksten überhaupt in One Piece, weil er damit die Gesetze der Physik außer Kraft setzen kann. Dabei gibt es aber jemanden, der mindestens genauso stark werden kann – und das hat mit Ruffys geheimer Identität zu tun.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel gehen wir auf Inhalte des neuen Manga-Kapitels 1103 ein.

Darum kann Bonney so stark wie Ruffy in One Piece werden

Bereits in Kapitel 1101 von One Piece gab es Anzeichen, dass die Piratin Jewelry Bonney so stark wie Ruffy werden oder ihn gar übertreffen könnte. Grundlage dafür ist ihre Alter-Alter-Frucht, mit der sie das Alter von sich und anderen Personen verändern kann.

Das klingt erstmal wenig spektakulär, allerdings beherrscht Bonney eine spezielle Technik, die "Distorted Future". Im neuesten Kapitel wurde jetzt bestätigt, dass sie tatsächlich jede Form annehmen kann, die sie sich als mögliche Zukunft vorstellen kann – und das bedeutet auch die mächtige Nika-Form von Ruffy, die sie bereits in Kapitel 1101 eingesetzt hat.

Allerdings hat Bonneys Macht einen Haken: Sie ist nämlich von ihrer Vorstellungskraft und ihrem Glauben limitiert. Je mehr Bonney über die Realität und ihre eigene Zukunft lernt, desto mehr schrumpfen ihre Möglichkeiten.

Wie Saturn im neuesten Kapitel enthüllt, beginnt Bonney, die Existenz von Sonnengott Nika anzuzweifeln. Infolge dessen schwindet auch ihre Kraft. Bonney hat nämlich die Verbindung zwischen Ruffys Gear 5-Form und Nika noch nicht gezogen.

Was aktuell eine gravierende Schwäche ist, könnte sich aber bald in eine Stärke verwandeln, sobald sie lernt, dass Ruffy tatsächlich Nika ist. Mit dem Wissen, dass der "Sonnengott" tatsächlich existiert, könnte sie dann womöglich Nikas Kräfte bald ähnlich frei wie Ruffy benutzen.

Zusammen mit den anderen Fähigkeiten ihrer Teufelsfrucht ist das eine absurd starke Kombination, mit der Bonney auf der gleichen Stufe wie Ruffy stehen oder ihn gar übertreffen könnte.

Was Bonney bislang über Nika weiß, beschränkt ich auf das, was ihr Vater Bartholomew Kuma ihr erzählt hat. Die kompletten Fähigkeiten des Sonnengottes kennt sie also bisher noch gar nicht. Da Kuma höchstwahrscheinlich bereits seit längerem wusste, dass Ruffy Nika ist, könnte das nächste Kapitel auch für Bonney die Enthüllung bringen.

Glaubt ihr, dass Bonnie noch stärker wird, wenn sie mehr über Nika lernt? Und denkt ihr, dass ihre Teufelsfrucht es zum Beispiel mit Blackbeard aufnehmen könnte?