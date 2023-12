One Piece enthüllt die stärkste Teufelsfrucht und sie stammt nicht von Ruffy

Wer sollte denn noch stärker als Ruffy sein?

Mit Gear 5 hat Ruffys Kraft sein Maximum erreicht. Seine Teufelsfrucht zählt zu einer der Stärksten, da er sogar die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen kann. Im neuen Manga-Kapitel 1101 von One Piece zeigt sich jetzt eine neue Teufelskraft, die von einer bereits bekannten Teufelsfrucht stammt.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel nennen wir eine besondere Kraft, die in Manga-Kapitel 1101 enthüllt wird.

One Piece: Dieser Charakter könnte noch stärker sein als Ruffy

Um wen geht es? Die Person, die noch stärkere Kräfte als Ruffy besitzen könnte, sich Jewelry Bonney. Sie hat von der Alter-Alter-Frucht gegessen, mit der sie das Alter von sich selbst und von anderen Personen ändern kann.

Es gibt sogar eine Technik, mit der Bonney anderen Personen eine Nahtoderfahrung bescheren kann. Dadurch sind sie so verängstigt, dass sie kampfunfähig werden. Diesen Angriff hat Bonney bereits in einem der vergangenen Kapitel gegen Marine-Soldaten eingesetzt.

Doch das neue Kapitel offenbart eine Technik, die Fans von One Piece nur allzu gut bekannt vorkommen könnte:

Was ist das für eine Technik? Bonney setzt hier ihren "Distorted Future!"-Angriff ein. Dabei bläst sie ihren Arm auf, was uns an Ruffys Gear 3-Technik erinnert. Auch hier pumpt er seinen Arm so weit auf, dass er mit einer gigantischen Faust auf seine Gegner einprügelt.

Die "verzerrte Zukunft", die Bonney hier andeutet, spielt auf den Sonnengott Nika an. Ihr Vater Bartholomäus Bär hat ihr die Geschichte über Nika erzählt und so hofft auch Bonney, dass der Sonnengott eines Tages allen Sklaven die Freiheit bringen wird.

Der Angriff imitiert die Techniken von Ruffy. Es könnte sein, dass Bonney mithilfe ihrer Vorstellungskraft diesen Angriff eingesetzt hat. Das könnte bedeuten, dass sie ebenfalls die Gesetze der Physik ignorieren und sämtliche Attacken von Ruffy imitieren könnte.

Da jede Teufelsfrucht einen "erwachten Status" besitzt, könnte es sein, dass Bonney wahre Kräfte die von Ruffy übertreffen, da sie sowohl das Alter ändern als auch die Kräfte von Sonnengott Nika einsetzen kann. Möglicherweise ist es ihr sogar möglich, mit ihrer Vorstellungskraft andere Charaktere wie King oder Bartholomäus Bär selbst zu imitieren.

Bonneys wahre Kräfte werden sich wohl erst mit den kommenden Kapiteln entfalten. Wir dürfen gespannt sein, was die junge Dame sonst noch auf dem Kasten hat und ob sie Ruffy tatsächlich übertrumpfen kann.

Was denkt ihr: Könnte Bonney noch stärker sein als Ruffy?