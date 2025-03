Borussia Dortmund startet Promo mit One Piece und schenkt Fans exklusive Ruffy-Karte - Das müsst ihr tun, um sie zu bekommen

Der BVB kooperiert diese Woche mit One Piece.

Borussia Dortmund macht gemeinsame Sache mit dem Anime-Studio Toei Animation und hat in dieser Woche ein besonderes Schmankerl für One Piece-Fans parat: Rund um den 27. Bundesliga-Spieltag könnt ihr euch im Rahmen der Partie zwischen dem BVB und dem 1. FSV Mainz 05 eine besondere Ruffy-Karte aus dem One Piece Trading Card Game besorgen (via bvb.de).

So bekommt ihr die Ruffy-Karte aus der BVB x One Piece-Kollabo

Die exklusive Promo-Karte zeigt Strohhutbanden-Kapitän Ruffy im aktuellen BVB-Trikot. Wie das gute Stück aussieht, zeigt euch der untere Trailer zur Aktion:

Da es sich hierbei um eine Werbeaktion handelt, könnt ihr besagte Ruffy-Karte nur über Umwege erhalten. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, für beide Optionen müsst ihr vor Ort in Dortmund anwesend sein:

Option 1 - Ihr besucht zwischen dem 24. März und 5. April 2025 die BVB Fanwelt (aufzufinden Strobelallee 54, 44139 Dortmund) Dort nehmt ihr entweder an einer Probesession des One Piece-Kartenspiels teil und bekommt nach Abschluss die Promokarte (hierfür müsst ihr euch allerdings vorab registrieren, alle Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Website des BVB). Oder ihr kauft im Fanshop Bandai-Produkte im Wert von 100 Euro und erhaltet anschließend die Promokarte dazu Alternativ könnt ihr in der BVB Fanwelt ein Erinnerungsfoto schießen und erhaltet anschließend ebenfalls die Promo-Karte

- Ihr besucht zwischen dem 24. März und 5. April 2025 die BVB Fanwelt (aufzufinden Strobelallee 54, 44139 Dortmund) Option 2 - Ihr schnappt euch am Spieltag (30. März, Anpfiff 17:30 Uhr) ein Goodie-Bag am Signal Iduna Park, dem Stadion des BVB. Dort drin ist ebenfalls die Promo-Karte enthalten. Dies setzt allerdings höchstwahrscheinlich voraus, dass ihr auch ein Ticket für das Spiel BVB vs. Mainz 05 habt.

Aufgrund dieser Einschränkungen haben Scalper die Ruffy-Promokarte übrigens bereits ins Visier genommen. Auf Verkaufsplattformen wie Kleinanzeigen wird der Sammelgegenstand für bis zu 100 Euro angeboten.

Die Kollaboration kommt übrigens nicht von ungefähr, One Piece ist seit Jahren stark mit einigen Spielern des Vereins und vielen Fans verbandelt: BVB-Star Karim Adeyemi ist bekanntlich großer Liebhaber des Animes und hat beispielsweise schon Schienbeinschoner getragen, auf denen One Piece-Figuren abgebildet waren.

Auch Teamkollege Julian Brandt stellt seine Verbundenheit zur Strohhutbande regelmäßig zur Schau und begeisterte in der Vergangenheit mit einem besonderen Torjubel, der dem Piratenabenteuer gewidmet war.

