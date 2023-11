One Piece: Carrot bekommt im Anime einen anderen Abschied als im Manga und es ist einfach herzerwärmend

Der Hasen-Mink bekommt seinen verdienten Abschied.

Ruffy kann im Laufe von One Piece eine stattliche Crew zusammentrommeln. Viele seiner Crewmitglieder bleiben an seiner Seite, doch ab und zu gibt es temporäre Gäste, die nach einigen Arcs sein Schiff wieder verlassen müssen.

Eine dieser Personen ist Carrot. Der Hasen-Mink ist in drei Arcs an der Seite der Strohhutbande, verlässt sie jedoch am Ende des Wa no Kuni-Arcs. Im Anime gibt es nun den rührenden Abschied, den sie im Manga nicht bekam.

Vorsicht, Spoiler: Dieser Artikel geht auf die Ereignisse aus Episode 1084 ein.

One Piece: So lief der Abschied von Carrot ab

Wie wurde Carrot verabschiedet? Carrot bekommt noch einmal die Gelegenheit, sich von Ruffy, Nami, Chopper und Brook zu verabschieden. Sie ist traurig darüber, dass sie wieder in ihre Heimat Zou zurückkehren muss. Doch sie bekam eine wichtige Aufgabe übertragen, weshalb sie dorthin reisen muss.

Sie bedankt sich bei der Strohhutbande dafür, dass sie sie mit auf ihrem Schiff haben reisen lassen. Carrot wird die Reise immer als großartige Erinnerung bewahren, auf der sie skurrile Inseln entdecken, aber auch angsteinflößende Momente erleben durfte.

Ihren Abschied hat der offizielle Account von One Piece auf X (ehemals Twitter) geteilt:

Vor allem das allerletzte „Garchu“, bei dem sie sich an eine andere Person anschmiegt, ist ein wirklich schöner Moment. Im Manga wurde ihr Abschied leider kürzer gehalten, obwohl sie zeitweise ein wichtiges Mitglied der Strohhutbande war.

Wie lief der Abschied im Manga ab? Im Manga konnte sich Carrot nicht mehr von der Strohhutbande verabschieden. Da Inuarashi und Nekomamushi von ihrer Position als Herrscher von Zou zurücktraten und in Wano blieben, wurde Carrot als Nachfolgerin bestimmt. Sie reiste augenblicklich zu ihrer Heimat zurück.

Es wird nur nebenbei erwähnt, dass sie nach Zou zurückkehren musste. Dieser nüchterne Abschied stieß schon damals auf Empörung bei den Fans (via reddit.com).

Carrot war sowohl auf Zou und Whole Cake Island als auch auf Wa no Kuni an der Seite der Strohhutbande. Sie war also für lange Zeit ein wichtiges Mitglied von Ruffys Crew. Der Hasen-Mink schlich sich bei der Abreise der Strohhutbande von Zou auf die Thousand Sunny, da sie immer davon träumte, Abenteuer auf dem Meer zu erleben.

Seitdem hat sie viele Abenteuer erlebt. Im Kampf gegen die Big Mom-Piraten wuchs sie sogar über sich hinaus und entwickelte in der Su Long-Form ganz besondere Kräfte. Womöglich werden wir Carrot nicht so schnell wiedersehen, da sie in ihrer Heimat eingespannt sein wird.

Wie findet ihr den Abschied von Carrot?