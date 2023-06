One Piece enthüllt ganz episch neuen Charakter und der sieht aus wie ein lächerliches McDonald's-Maskottchen

Selbst Monkey D. Ruffy dürfte nicht schlecht gestaunt haben.

One Piece wird gegen Ende nicht nur wilder, sondern auch immer komplizierter und vor allem abgefahrener. Das gilt auch für die neuen Charaktere, die noch enthüllt werden. Eine besonders wichtige Figur konnte im neuesten Manga-Kapitel jetzt endlich gesehen werden. Aber der Look dieses Weltaristokraten erinnert viele Fans an Mac Tonight, ein McDonald's-Maskottchen aus den 1980er Jahren.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

One Piece: Epische Charakter-Enthüllung sorgt für witzige McDonald's-Vergleiche

Darum geht's: Im neuesten Manga-Kapitel von One Piece mit der Nummer 1086 haben wir zum ersten Mal den Anführer der Ritter der Götter zu Gesicht bekommen. Bei dieser Gruppierung handelt es sich um eine Art Polizie-Spezialeinheit der Weltaristokraten und deren Chef heißt Sankt Figarland Garling.

Genau dieser Sankt Figarland Garling scheint eine enorm wichtige Rolle einzunehmen. Er gehört nämlich nicht nur zu den Weltaristokraten und ist offenbar auch noch mit Shanks verwandt, sondern war früher sogar der Herrscher des mysteriösen God Valley. Gleichzeitig kann er auch als Richter und Vollstrecker auftreten.

Nun war die Figur das erste Mal im One Piece-Manga zu sehen, nachdem eine Weile auf diese Enthüllung hingearbeitet wurde. Der große Reveal sorgte dann allerdings für den einen oder anderen Schmunzler unter Fans. Denn Sankt Figarland Garling trägt Bart und Frisur so, dass sein Kopf wie eine Halbmond-Sichel aussieht.

Er hat sogar eine dunkle Sonnenbrille auf. Das sorgt für eine ziemlich frappierende Ähnlichkeit zum McDonald's-Maskottchen Mac Tonight. Dieses Maskottchen war vor allem in den USA in den 1980er Jahren weit verbreitet, musste wegen eines drohenden Rechtsstreits rund um einen Werbesong aber eingemottet werden (via: The Mary Sue).

Seht her, wie sehr sich die beiden Figuren ähneln:

Kein Moon Man: Mac Tonight hat vor einigen Jahren noch einmal traurige Berühmtheit als sogenannter Moon Man erlangt. Vor allem in den USA wurden Bilder, Videos und Songs mit Mac Tonight und rassistischen Inhalten als Memes von Rechtsradikalen und Trump-Supportern verbreitet, ähnlich wie Pepe the Frog (via: Handwiki).

Planeten und mehr in One Piece: Sankt Figarland Garling reiht sich als Mond-Figur sehr gut ein. Offenbar hat das Ganze durchaus System und ist beabsichtigt, immerhin sind die Fünf Weisen allesamt mehr oder weniger eindeutig Planeten wie Saturn, Merkur, Mars und Jupiter zugeordnet. Dass die neue Figur quasi mit ihnen auf einer Stufe steht, betont wohl seine Wichtigkeit und Bedeutung für die weitere Geschichte.

Wie findet ihr den Look? Kennt ihr Mac Tonight, das McDonald's-Maskottchen?