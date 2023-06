One Piece Serie auf Netflix: Erster Trailer ist da und verrät Startdatum - die Fans haben Bock

Der erste Trailer zur One Piece-Serie samt Release-Termin ist da!

Nachdem Netflix im Zuge des TUDUM-Events in Brasilien bereits das Outfit des Strohhutpiraten Ruffy enthüllt hat, ist nun der erste Trailer zur kommenden Live-Action-Serie zu One Piece auf Netflix da. Dieser reißt nicht nur die Story an und zeigt Ruffy, Zorro, Nami und Sanji in Action, sondern verrät zugleich das Startdatum der Show.

One Piece auf Netflix - Start

Wann erscheint die Serie? Am 31. August 2023

Sie wird insgesamt 8 Folgen umfassen

Und hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Das ist der Hauptcast der Netflix-Serie zu One Piece:

Monkey D. Ruffy : Iñaki Godoy

: Iñaki Godoy Lorenor Zorro: Mackenyu

Mackenyu Nami: Emily Rudd

Emily Rudd Young Nami : Lily Fisher

: Lily Fisher Lysop: Jacob Romero Gibson

Jacob Romero Gibson Sanji: Taz Skylar

Alle weiteren Darsteller*innen und was ihr außerdem über die kommende One Piece-Serie wissen müsst, haben wir in dieser GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Darum geht's in der Story: Wie der Trailer andeutet, scheinen sich die acht Folgen der Netflix-Show – wie bereits vermutet – auf die Anfänge der Anime-Serie zu konzentrieren. So wird wohl zeigt, wie sich Ruffy, Zorro, Nami und Co. kennenlernen und die Strohhutpiratenbande formen, um auf der Grandline nach dem sagenumwobenen One Piece, dem größten Piratenschatz aller Zeiten, zu suchen.

Das sind die ersten Reaktionen der Fans zur One Piece-Serie auf Netflix

In den YouTube-Kommentaren unter dem Video lässt sich herauslesen, dass die meisten Fans durchaus optimistisch gestimmt sind und Bock auf die kommende Netflix-Show haben.

"Sieht besser aus, als ich erwartet hatte. Ich hoffe die Serie wird meinen Erwartungen gerecht", schreibt beispielsweise User*in ZeroHPMapleStory. "Ich hatte bislang keine Idee, wie sie das umsetzen würden, aber jetzt bin ich wirklich hoffnungsvoll, dass das klappen könnte. Das ist außerdem das erste Mal, dass ich so viel Optimismus für eine Anime Live-Action-Adaption verspüre [...]", meint uchihabomber1296.

Was ist eure Meinung zum Trailer? Fängt er die Seele von One Piece ein?