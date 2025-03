"Wir wissen alle, dass ihm übel mitgespielt wurde" - Ein Strohhutpirat hat sich seit Jahren kaum weiterentwickelt und das gefällt One Piece-Fans gar nicht

Chopper macht in One Piece eine Veränderung durch, die nicht bei allen Fans gut ankommt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece ist mittlerweile über 25 Jahre alt und hat in über 1000 Anime-Folgen und Manga-Kapiteln eine lange Geschichte mit vielen Höhepunkten erzählt. In der langen Zeit haben sich die Protagonisten – die Strohhüte – natürlich ebenfalls entwickelt. Nicht alle Änderungen kommen aber gut an, wie ein Community-Beitrag auf Reddit zeigt.

Choppers Entwicklung nach dem Timeskip missfällt Fans

Auf dem One-Piece-Subreddit fragt sich der User MangaManiac42, was mit bestimmten Fähigkeiten der Strohhutpiraten passiert ist. Dabei teilt er Bilder von Choppers Scope-Technik, Ruffys Gum-Gum-Feuerwerk sowie die herrlich skurrile Stelle, in der Franky in Thriller Bark aus dem Nichts eine Treppe baut.

Dabei trifft insbesondere Chopper den Nerv der Community. Die teilt in den Kommentaren daraufhin sowohl eigene Theorien zu seinen Fähigkeiten, beschwert sich aber auch über seine Handhabung seit dem zweijährigen Zeitsprung nach dem Marineforc Arc.

Die Kritik an Chopper nach dem Timeskip

Der User llllpentllll äußert dabei harsche Kritik. Laut seinem Kommentar sei Chopper zu einem "Merch Bait" (dt. für "Vermarktungs-Köder") verkommen, also einer Art Maskottchen. Dadurch habe er auf einige seiner Fähigkeiten verzichten müssen.

Tatsächlich beschränken sich die Kampffähigkeiten von Chopper nach dem Timeskip vor allem auf zwei Formen: den Kungfu Point und den Monster Point. Während Chopper für seine Transformationen zuvor bestimmte Rumbleballs schlucken musste, erlaubt ihm das Training innerhalb des Timeskips, größtenteils darauf zu verzichten.

Seine mächtige Monster-Point-Transformation ist die Einzige, für die er mittlerweile einen Rumbleball benötigt.

Choppers Monster Point konnte schon so manchen Kampf zu seinen Gunsten entscheiden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der User ItsKingDx3 geht noch ein wenig näher auf die Hintergründe von Choppers Entwicklung im Verlauf von One Piece ein. Laut Kommentar sei Chopper zum Beispiel anfangs weniger ängstlich als zum aktuellen Zeitpunkt gewesen.

Erst ab dem Skypiea Arc verlor er zunehmend an Kompetenz. Als er auf Thriller Bark Teil des ängstlichen Trios mit Nami und Lysop wurde, war seine neue Rolle beschlossen.

Ab dem Timeskip nahm seine Verniedlichung zu, was Teilen der Community nicht passt. Deswegen ist llllpentllll mit dem Missfallen gegenüber Choppers Entwicklung nicht alleine, wie der Kommentar von an_actual_pangolin beweist, laut dem alle bereits wissen sollen, dass dem Schiffsarzt übel mitgespielt wurde.

Einige Theorien gibt’s auch

Neben der Kritik an Choppers schwindenden Fähigkeiten haben einige User auch Headcanons (eigene Ideen, die zum Kanon des Werkes passen) geteilt, die Erklärungen dafür liefern sollen.

So etwa auch der Redditor Zestyst, laut dem Chopper nicht nur gelernt hat, ohne die Rumbleballs auszukommen, sondern auch weitergehende Techniken wie Scope zu meistern. So könnte der Schiffsarzt während seiner Arbeit regelmäßig von Scope Gebrauch machen, um die Wunden seiner Patient*innen besser zu erkennen. Dass Chopper im Bereich der Medizin ganz oben mitmischt, hat er unter anderem auf Punk Hazard und Wano bewiesen.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von Choppers Entwicklung im Verlauf von One Piece?