One Piece: Das sind die Berufe der Strohhüte, wenn sie keine Piraten wäre - und nein, Sanji wäre kein Koch

Ruffy würde bei der Feuerwehr arbeiten, wäre er kein Pirat. (Bild: Eiichiro Oda/Toie/GamePro)

Mangaka und One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda liefert uns nicht nur seit Jahren regelmäßig neue Kapitel zur Strohhutbande, er beantwortet in der SBS-Rubrik (Shitsumon o Boshu Suru = I'm Taking Questions) auch Fragen der Leser*innen.

Das gibt uns immer wieder spannende Einblicke in das Universum, oder wie in diesem Fall, interessante "Was wäre wenn..."-Szenarien. Wusstet ihr beispielsweise, dass Sanji sein Geld gar nicht als Koch verdienen würde, wenn er kein Pirat mehr wäre?

Alternative Berufe für Ruffy & Co. stammen genau genommen nicht von Oda

In einem der früheren SBS-Kapitel, genauer gesagt in Kapitel 754, fragte der damals 9-jährige H. Momo den One Piece-Zeichner, was Ruffy & Co. denn für Berufe ausüben würden, wären die keine Piraten. Der One Piece-Leser nahm an, dass etwa Sanji, wie schon vor seinem Treffen mit Ruffy, als Koch arbeiten würde, aber weit gefehlt!

Wie sich rausstellte, würden die Mitglieder*innen der Strohhutbande Berufen nachgehen, die wir jetzt vielleicht nicht sofort mit ihnen assoziieren würden. Chopper wäre beispielsweise kein Arzt, Sanji kein Koch oder Nico Robin auch keine Archäologin. Aber lest selbst:

Das wären die Berufe der Strohhutbande

Ruffy: Feuerwehrmann

Feuerwehrmann Zorro: Polizist

Polizist Nami: Erzieherin/Kindergärtnerin

Erzieherin/Kindergärtnerin Sanji: Stylist im Schönheitssalon

Stylist im Schönheitssalon Lysop: Grafikdesigner

Grafikdesigner Chopper: Grundschullehrer

Grundschullehrer Nico Robin: Flugbegleiterin

Flugbegleiterin Franky: Pilot

Pilot Brook: Detektiv

Welche Rolle bzw. welchen Beruf die Mitglieder*innen der Strohhutbande im Manga und Anime wirklich ausfüllen, könnt ihr in unserer Übersicht zur Crew nachlesen:

Mehr zum Thema One Piece: Alle Mitglieder der Strohhutbande und wie sie zur Crew gestoßen sind von Anne-Marie Scheffler

Oda hat sich von anderem Fan inspirieren lassen

Tatsächlich stammen die Ideen für die alternativen Berufe gar nicht wirklich von Eiichiro Oda selbst, wie er verriet. Er wurde das Gleiche schon zuvor gefragt, nur dass die Person ihm direkt Ideen mitgeschickt habe, welche Berufe es sein könnten. Oda fand die Liste so gut, dass er ihr zustimmte und sie mit der Antwort im SBS offiziell machte.

Was sagt ihr zu der Berufsliste? Findet ihr, die passen, oder würdet ihr die Strohhutpirat*innen eher in anderen Jobs sehen? Falls ihr andere Ideen habt, gerne in die Kommentare damit.