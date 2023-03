One Piece: Alle Mitglieder der Strohhutbande und wie sie zur Crew gestoßen sind

Ruffy hat sich mittlerweile eine große Crew zusammengesucht.

Die Strohhut-Piraten segeln gemeinsam durch die Welt von One Piece. Benannt nach dem Markenzeichen ihres Kapitäns Monkey D. Ruffy, ist der Strohhut sogar auf der Piratenflagge der Crew zu sehen.

Wir geben euch einen Überblick über die aktuellen Mitglieder*innen der Crew (Stand: Anime-Folge 1053). Die Liste ist in der Reihenfolge sortiert, in der die Charaktere der Crew beigetreten sind.

Monkey D. Ruffy

Rolle: Kapitän

Kapitän Erstauftritt: Folge 1, Kapitel 1

Ruffy ist der Gründer und Kapitän der Strohhüte. Als er sieben Jahre alt war, hat er sich zum Ziel gesetzt, König der Piraten zu werden. Sein größtes Vorbild ist der Pirat Rothaar Shanks. Ruffy würde alles tun, um anderen zu helfen, vor allem wenn es um seine Freunde geht. Dafür stürzt er sich in jedes Abenteuer, ohne über Konsequenzen nachzudenken.

In seiner Kindheit hat er in einer hitzigen Situation die Gum-Gum-Frucht verdrückt. Seitdem ist Ruffy ein Gummimensch und kann seine Körperteile nach eigenem Belieben dehnen.

Falls ihr mehr über Teufelsfrüchte erfahren wollt, findet ihr hier eine Liste aller Teufelsfrüchte:

Lorenor Zorro

Rolle: Vizekapitän, Schwertkämpfer

Vizekapitän, Schwertkämpfer Erstauftritt: Kapitel 3, Folge 1

Zorro ist das erste Mitglied und der inoffizielle Vizekapitän der Strohhüte. Sein Ziel ist es, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Zorros Markenzeichen ist sein Kampfstil mit drei Schwertern. Wenn er nicht kämpft, trainiert oder schläft er.

Früher war er als Piratenjäger bekannt, obwohl er sich selbst nie so bezeichnet hat. Als er und Ruffy in der Stadt Shelltown im Eastblue aufeinandertreffen, lehnt er das Angebot, Ruffys Crew beizutreten, mehrmals ab. Doch nachdem Ruffy ihn dort aus seiner Gefangenschaft rettet, schwört er ihm seine Treue.

Nami

Rolle: Navigatorin

Navigatorin Erstauftritt: Kapitel 8, Folge 1

Nami ist die Navigatorin der Crew. Ihre kämpferischen Defizite macht sie mit Köpfchen wett. Ihr Traum ist es, eine Karte der ganzen Welt zu zeichnen. Außerdem hat sie ein besonders gutes Gespür für Geld und Schätze

Als Nami den Strohhüten in Orange Town beitritt, gehört sie eigentlich noch zur Arlong Piratenbande. Ihr Plan war es, Ruffy und Zorro auszurauben. Nachdem Ruffy jedoch Arlong besiegt und damit Nami von ihren Sorgen befreit, schließt sie sich offiziell den Strohhüten an.

Lysop

Rolle: Scharfschütze

Scharfschütze Erstauftritt: Kapitel 23, Folge 8

Lysop ist ein unheimlich guter Scharfschütze und träumt davon, ein mutiger Krieger zu werden. Allerdings ist Lysop auch ein ziemlicher Angsthase. Daher muss er seine Stärke mit Köpfchen und selbstgebauten Waffen aufpolieren. Er hat auch die erste Piratenflagge der Strohhüte gezeichnet.

Im Dorf Syrup, wo Lysop aufwächst, ist er als Lügner bekannt. So hört man ihn oft von der “Lysop-Piratenbande” und seinen 8.000 Mann reden. Nachdem er mit den Strohhüten sein Dorf vor den Kuro-Piraten rettet, lädt Ruffy ihn ein, sich der Crew anzuschließen.

Vinsmoke Sanji

Rolle: Koch

Koch Erstauftritt: Kapitel 43, Folge 20

Sanji ist Koch und möchte unbedingt den Allblue finden – ein Meer, wo die Strömungen der vier großen Ozeane zusammenfließen und alle Fische und Meeresfrüchte zu finden sind. Abseits vom Kochen hat Sanji eine Schwäche für hübsche Frauen, was ihm im Kampf gegen weibliche Gegnerinnen oft im Weg steht.

Sanji ist das letzte Mitglied, das im Eastblue der Crew beitritt. Zuvor hat er im Restaurantschiff Baratié gearbeitet. Dort treffen er und der Rest der Crew das erste Mal aufeinander und Ruffy lädt Sanji wiederholt in die Crew ein. Nachdem die Strohhüte ihm helfen, das Restaurant vor dem Piraten Don Krieg zu beschützen, willigt er schließlich ein.

Tony Chopper

Rolle: Schiffsarzt

Schiffsarzt Erstauftritt: Kapitel 134, Folge 81

Chopper ist ein Rentier, das eine Mensch-Mensch-Frucht gegessen hat, die ihm erlaubt, zu reden und seinen Körper in verschiedene menschenähnliche Zwischenformen zu verwandeln. Da er zuvor noch nie richtige Freunde hatte, ist Chopper sehr schüchtern und schnell verlegen. In der Crew übernimmt er die Aufgabe des Schiffsarztes. Sein Traum ist es, irgendwann alle Krankheiten heilen zu können.

Chopper ist das erste Mitglied, das auf der Grandline der Crew beitritt. Als Nami schwer erkrankt, kommt die Strohhutbande auf die Insel Drum. Dort wird Nami von Dr. Kureha und Chopper behandelt. Er wird zunächst von Nami und später auch nochmal von Ruffy in die Crew eingeladen. Es kostet ihn etwas Überwindung, doch auch er folgt der Einladung.

Nico Robin

Rolle: Archäologin

Archäologin Erstauftritt: Kapitel 114, Folge 64

Schon seit Kindesalter ist Nico Robin Archäologin und hat die Hana-Hana-Frucht gegessen, die es ihr ermöglicht, ihre Körperteile an beliebigen Orten zu reproduzieren. Sie ist eine der wenigen Personen, die die sogenannten Porneglyphen (Steinquader mit alten Inschriften) lesen kann. Mit dieser Fähigkeit möchte Robin herausfinden, was im 100-jährigen verlorenen Abschnitt der Geschichte passiert ist.

Robin ist das einzige Crewmitglied, das nicht von Ruffy eingeladen wurde. Sie gehörte während des Alabasta Arcs lange zu den Gegnern. Nachdem Ruffy aber ihr Leben rettet, obwohl sie sich schon mit dem Tod abfinden wollte, ging sie einfach mit den Strohhüten an Bord. Trotz einiger Widerstände zu ihrer Aufnahme aus der Crew gab Ruffy ihr die Erlaubnis zu bleiben.

Franky

Rolle: Schiffsbauer

Schiffsbauer Erstauftritt: Kapitel 329, Folge 231

Franky ist ein Cyborg und der Schiffsbauer der Strohhut-Piraten. So hat er das aktuelle Schiff der Strohhüte gebaut und denkt sich stets neue Erweiterungen für das Schiff oder auch seinen Körper aus. Er möchte ein Schiff bauen, das jeden Ozean überwindet und damit selbst die Welt bereisen.

Ähnlich wie Robin gehört Franky während des Water 7 Arcs erst zu den Gegnern der Strohhüte, was sich jedoch im Enies Lobby Arc schnell ändert. Trotz allem braucht es am Ende einiges an Überzeugungsarbeit von seinen Gefährten und der Strohhutbande, damit Franky sich überwindet, der Crew beizutreten.

Brook

Rolle: Musiker, Schwertkämpfer

Musiker, Schwertkämpfer Erstauftritt: Kapitel 442, Folge 337

Wenn es nach Ruffy geht, hat Brook als Musiker die wohl wichtigste Aufgabe in der Crew. Als Brook noch lebte, hat er die Yomi-Yomi-Frucht gegessen, dank der er nach dem Tod wieder in seinen Körper zurückkehren konnte. Dank seiner Fähigkeit kann Brook auch das Versprechen gegenüber seinem einzigen noch lebenden Freund, den Wahl La Boum, halten. La Boum wartet seit über 50 Jahren auf die Rückkehr seiner Freunde.

Vor seinem Tod gehörte Brook zu den Rumba-Piraten. Im Thriller Bark Arc trifft er auf die Strohhüte und es dauert nur wenige Wortwechsel, bis Ruffy ihn direkt bittet, seiner Crew beizutreten und dieser auch direkt zustimmt.

Jimbei

Rolle: Steuermann

Steuermann Erstauftritt: Kapitel 526, Folge 430

Jimbei ist ein echtes Piraten-Schwergewicht. Er ist nicht nur ein Fischmensch, der das Fischmenschen-Karate beherrscht, sondern war auch einer der Sieben Samurai der Meere. Früher war er der Kapitän der Sonnen-Piraten und Verbündeter von Big Mom. Jimbei träumt davon, dass Menschen und Fischmenschen friedlich koexistieren.

Ruffys und Jimbeis Wege haben sich bereits einige Male gekreuzt. Bevor Ruffy Jimbei während des Fischmenschen Insel Arc in die Strohhutbande einlädt, waren sie bereits Verbündete. Jimbei will sich jedoch zuvor vollständig von Big Mom lösen und tritt erst offiziell im Wano Kuni Arc der Crew bei.

Weiter Verbündete

Hier findet ihr alle weiteren Verbündeten aufgelistet:

Jonny

Yosaku

Krokus

Nefertari Vivi

Karuh

Dr. Kureha

Gimon

Iceburg

Carrot

Bei den oben genannten Charakteren handelt es sich zwar um Verbündete der Strohhut-Piraten, sie gehörten aber nie offiziell zur Crew. Ruffy sprach zwar durchaus – und das oft sehr spontan – eine Einladung aus, der sie aber nicht folgten.

