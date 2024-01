One Piece-Erfinder Eiichiro Oda zeichnet eigene Version von Detektiv Conan und wir hätten den Stil fast nicht erkannt

Eiichiro Oda hat ein besonderes Geschenk für das Jubiläum von Detektiv Conan.

Zu den Anime-Serien, die schon seit mehr als zwei Jahrzehnten laufen, zählen One Piece und Detektiv Conan. Während One Piece erst 1997 die Segel setzte, kam der Manga von Detektiv Conan schon 1994 heraus.

Das bedeutet, dass die kleine Spürnase 2024 seinen 30. Geburtstag feiert. Zum Anlass des runden Geburtstags hat sich der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, ein besonderes Geschenk für seinen Kollegen ausgedacht.

One Piece: Zeichnung für Detektiv Conan zum 30. Geburtstag

Was ist das für ein Geschenk? Eiichiro Oda hat seine ganz eigene Zeichnung von Detektiv Conan angefertigt und gratuliert damit zum 30. Jubiläum. Sein Conan hat kleinere und rundere Augen, doch er hat die typische Pose, mit der er seine Fälle aufklärt.

Das Bild ist auf dem X-Account von newworldartur zu sehen:

In den Haaren ist in blauen Schriftzeichen zu erkennen, dass Oda dem Detektiv-Conan-Franchise einen frohen 30. Geburtstag wünscht. Neben Conan befindet sich die Signatur des One-Piece-Schöpfers mit dem ikonischen Totenkopf, den Ruffy als Jolly Roger hat.

Oda hat sich hier augenscheinlich am Zeichenstil der Detektiv Conan-Reihe orientiert, der Stil wirkt nämlich anders als das, was wir sonst aus der Feder des One Piece-Erfinders kennen. Da fragen wir uns natürlich, wie Conan wohl im One Piece-Stil aussehen würde?

Worum geht es in Detektiv Conan? In Deketiv Conan erleben wir die Geschehnisse des Hobbydetektivs Shinichi Kudo. Er wird während eines Mordfalls durch ein Zellgift geschrumpft und findet sich in seinem kindlichen Körper wieder.

Daraufhin löst er zahlreiche Fälle, nur eben im Körper eines kleinen Kindes. Damit seine wahre Identität nicht auffliegt, lässt er sich so einiges einfallen. So telefoniert er beispielsweise mit einem Stimmenverzerrer oder nutzt Detektiv Kogoro Mori, um mit ihm die Fälle zu lösen.

Mittlerweile befindet sich der 27. Film zu Detektiv Conan in den Startlöchern:

1:00 Der japanische Trailer für den 27. Detektiv Conan-Film ist da

Das Franchise hat mittlerweile stolze 26 Filme hervorgebracht. Der 27. Film namens „The Million Dollar Signpost“ befindet sich aktuell in der Mache und soll am 12. April 2024 in den japanischen Kinos anlaufen.

Der Anime zu Detektiv Conan hat mittlerweile über 1.100 Episoden. One Piece ist kurz davor, diese Marke auch zu erreichen. Bei beiden Franchises läuft der Manga noch weiter. Mal sehen, welche der beiden Geschichten zuerst zum Ende kommt.

