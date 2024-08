One Piece: Wir verraten euch, was der Name Sogekings eigentlich bedeutet - Die Antwort ist einfacher als ihr vielleicht dachtet

Sogekings Name in One Piece ist ein cleveres Wortspiel, das sich Oda ausgedacht hat. (Bild: © Toei Animation)

Ruffys Piratenbande hat sich im Laufe der Geschichte von One Piece einen großen Namen gemacht und sich von einer kleinen, unbekannten Crew zu den gefährlichsten und gefürchtetsten Piraten der Welt entwickelt. Sogar die Weltregierung hat einen Buster Call auf die Strohhüte ausgerufen.

Neben all den starken Strohhut-Mitgliedern gibt es auch einen Piraten, der gerne lügt und Dinge aus dem Ärmel schüttelt: Lysop, der Scharfschütze der Mannschaft. Der einst unsichere und ängstliche Kämpfer hat im Laufe der Jahre nicht nur unglaublichen Mut und einen geschickten Kampfstil bewiesen, sondern sich auch hier und da falsche Namen zugelegt.

Eines seiner Alter-Egos ist Sogeking, wobei der Schütze sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt und ein blaues Cape trägt. Doch was bedeutet Sogeking eigentlich? Wir verraten es euch, denn die Antwort ist einfacher, als ihr vielleicht denkt.

Der Name Sogeking ist ein cleveres Wortspiel von Eiichiro Oda

Sogeking als König der Scharfschützen macht sich darauf bereit die Flagge der Marine auf Befehl von Ruffy abzuschießen. (Bild: © Toei Animation)

Oda und Akira Toriyama haben etwas gemeinsam: Sie lieben es, kleine Wortspiele in die Namen ihrer Charaktere einzubauen. Während Toriyama seine Saiyajins nach Gemüse benannte, nutzt Oda für Lysops alternativen Spitznamen Sogeking ein cleveres Wortspiel zwischen einem japanischen und einem englischen Wort.

Sogeking setzt sich nämlich aus dem japanischen Wort für Scharfschütze (“Sogeki”) und dem englischen Wort “King” für König zusammen. Der Name ist also eine Mischung aus beiden Bezeichnungen und eine Anspielung auf seine Geschicklichkeit mit der Steinschleuder.

In der englischen Version des amerikanischen Verlags VIZ Media heißt Lysops Alter-Ego nicht Sogeking, sondern wird direkt als “Sniper King” bezeichnet.

Sogeking ist einer von Lysops legendärsten Identitäten

Lysops erstes Alter-Ego: Sogeking. Der geheimnisvolle Schütze, der den Strohhüten bei der Rettung von Robin hilft. (Bild: © Toei Animation)

Sogeking ist Lysops erste “falsche” Identität, nachdem er wegen der Reparaturen an der Going Merry in einen heftigen Streit mit Ruffy geriet und die Truppe anschließend kurzzeitig verließ. Da er es nicht wagte, wieder als Lysop zurückzukehren, aber trotzdem Robin und den anderen in der Enes Lobby helfen wollte, tauchte er stattdessen als Sogeking auf.

Er schoss auf Befehl von Ruffy auf die Flagge der Navy und erklärte sich an der Seite seines Captains zum Feind der Weltregierung.

Lysops andere “falsche” Identitäten und Spitznamen

Neben Sogeking hat der talentierte Kämpfer noch drei weitere Identitäten angenommen, wobei eine davon eher dem Zufall geschuldet ist. Wir stellen sie kurz vor.

Lysoland

Lysop und Robin in der Dressrosa-Arc mit den Einwohnern des Tontatta-Königreiches. (Bild: © Toei Animation)

Im Dressrosa-Arc erhielt der Scharfschütze sogar zwei Spitznamen. Lysoland ist nicht nur einer seiner Spitznamen, sondern auch der Name des Schiffes der Tontatta-Piraten.

Die Bewohner*innen des Tontatta-Königreichs fielen auf den begnadeten Lügner herein und glaubten ihm seine legendären, aber frei erfundenen Geschichten und Abenteuer. Mont Blanc Noland war für die Bewohner*innen des Tontatta-Königreichs ein heldenhafter und legendärer Seefahrer, und Lysop behauptete, ein direkter Nachfahre von ihm zu sein. Darauf basierend nannten ihn die Einwohner*innen Lysoland.

Die komplizierten Ereignisse in Dressrosa führten jedoch dazu, dass Lysops Lügen Glauben geschenkt wurde und die Tontatta-Piraten ihr Schiff Lysoland nannten.

Gott-Lysop

Lysop wird durch einen Zufall von einem Licht wie ein Gott dargestellt nachdem er durch einen Kampf die Bewohner befreit hat. (Bild: © Toei Animation)

Gott-Lysop ist ein Spitzname, der durch puren Zufall entstanden ist und dennoch vielleicht der legendärste von allen ist.

Lysop hatte in der Arche viele Menschen vor den schrecklichen Kräften der Frucht “Hobi Hobi no Mi” gerettet. Diese Teufelsfrucht ermöglicht es den Anwender*innen, die Betroffenen in Spielzeug zu verwandeln und ihre Existenz aus dem Gedächtnis der Angehörigen zu löschen.

Nach einem epischen Kampf gelang es Lysop, die Opfer der Teufelsfrucht zu retten und sie aus ihrem Spielzeug-Dasein zu befreien. Daraufhin wurde der schwer verwundete Scharfschütze von einem Riesen in die Höhe gehoben, wobei ein himmlisches Sonnenlicht Lysops Körper erhellte – das aber rein zufällig auf ihn schien.

Als die Bewohner ihren Retter in diesem “göttlichen” Licht erblickten, ging er als Gott-Lysop in die Geschichte der Geretteten ein.

Lysohachi

Lysop hält sich als Krötenöl-Händler Lysohachi in der Wano-Arc von One Piece bedeckt. (Bild: © Toei Animation)

Lysohachi ist vermutlich einer der einfachsten Namen, die sich Lysop ausgedacht hat. Dafür hatte er auch einen guten Grund. Nach ihrer Ankunft im Königreich Wano mussten sich die Strohhüte verstecken, um nicht von Kaidos Untertanen oder Orochi entdeckt zu werden. Lysop nahm die Identität von einem Krötenöl-Händler namens Lysohachi an. Sein eigentliches Ziel war es jedoch, das Gefolge von Kozuki zu finden.

“Hachi” stammt aus dem feudalen Japan und ist ein Namenszusatz, der nichts konkretes bedeutet.

Welches Alter-Ego von Lysop ist euer Favorit und was ist euer Lieblingsmoment von Lysop?