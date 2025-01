One Piece und Dragon Ball: So klingt es, wenn Ruffy und Son Goku ihre Attacken tauschen

Wenn "Ruffy" und "Son Goku" aufeinandertreffen, kann es zu richtig coolen Momenten wie diesem kommen.

One Piece und vor allem Dragon Ball sind zwei Anime-Urgesteine, die so manche Kindheit auf dem Fernsehsender RTL Zwei begleitet haben dürften. Dabei klingen nicht nur die legendären Openings heutzutage in unseren Ohren nach, sondern auch die epischen Kämpfe, in denen eine Attacke nach der anderen mit Gebrüll angekündigt wird.

Deswegen haben unsere Fan-Herzen auch höhergeschlagen, als wir die bekannten Angriffe von einer neuen, aber dennoch bekannten Stimme gehört haben und wollen diesen kleinen Fan-Moment unbedingt mit euch teilen.

“Son Goku“ und “Ruffy“ tauschen die Attacken und so klingt’s

Auf TikTok teilt der User und Anime-Fan maruhaky_ ein Video von der Kaizoku-Animenacht, die am 05. Januar 2025 in München stattgefunden hat. Darin sind die beiden deutschsprachigen Synchronsprecher von Son Goku und Ruffy zu sehen, die stimmlich eine ikonische Attacke des jeweils anderen nachahmen.

Das ist im Video zu sehen: Konkret brüllt die deutsche Stimme von Son Goku (Tommy Morgenstern) die Gum-Gum-Bazooka, während Ruffy (Daniel Schlauch) ein lang gezogenes Kamehameha präsentiert. Begleitet wird dies von den Jubelschreien der anwesenden Fans.

Am Anfang des Videos hören die Kommentator*innen außerdem mit Sven Plate einen weiteren Synchronsprecher heraus, den ihr in der Rolle von Bugs Bunny oder Wil Wheaton beziehungsweise Wesley Crusher kennen könntet.

Unter anderem machen genau solche Fanservice-Momente Conventions und Co. zu einem einzigartigen Erlebnis. Sie vermitteln einen lockeren und angenehmen Umgang mit dem Medium, das so viele Menschen erreicht.

2:08 Dragon Ball Z: Kakarot - Trailer zeigt Kult-Intro aus dem Anime

Autoplay

Der Fanservice-Moment dürfte auch der Grund dafür sein, wieso über 37.000 Menschen bei dem TikTok-Video ein Herzchen hinterlassen haben.

An der Stelle sind wir aber besonders gespannt, wie ihr die Performance von “Son Goku“ beziehungsweise “Ruffy“ bewerten würdet. Sind den Synchronsprechern die Attacken des jeweils anderen gelungen?