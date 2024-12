One Piece-Schöpfer veröffentlicht neues Bild mit Bonney und Kuma – Fans zeigen sich unglaublich gerührt

Ich weine nicht, das sind nur die Zwiebeln, die mir jemand hingestellt hat. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat nach seiner Rückkehr aus einer mehrwöchigen Pause etwas ganz Besonderes für Fans der beliebten Shonen-Reihe vorbereitet.

Es handelt sich um eine Zeichnung von Kuma und Bonney mit ihrer Mutter Ginny in ihrer glücklichsten Zeit. Viele Fans sind derart gerührt davon, dass sogar Tränen fließen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Bonney Hintergrundgeschichte und ihrer Verbindung zu Kuma. Solltet ihr bisher noch nichts Genaueres über die beiden Figuren wissen, werden euch einige Hintergrunddetails verraten.

Kuma und Bonney Familienleben – Wenn nichts schlimmes passiert wäre

Anfang Dezember 2024 veröffentlichte der offizielle X-Account von One Piece @Eiichiro_Staff ein 54 Sekunden langes Teaservideo zu Eiichiro Odas neuester Zeichnung namens “Ein Traumbild”. Obwohl das Video die fertige Zeichnung nicht zeigt, ist deutlich zu sehen, dass es sich hierbei um Kuma, Bonney und Ginny handelt. One Piece-Fan und Insider @pewpiece hatte bereits Tage zuvor das fertige Bild in den sozialen Medien enthüllt.

Auf dem Bild sind die drei Familienmitglieder glücklich zusammen und teilen sich eine große Pizza, während auf ihren Gesichtern pure Freude zu sehen ist. Viele Fans zeigen sich äußerst gerührt von dieser Zeichnung, da Bonney in der Geschichte von One Piece dieses Leben nicht mehr führen kann.

Das Traum-Happy Ende, das es so nicht mehr geben kann. Kuma opferte seinen Körper und seinen Verstand der Weltregierung, um Bonney von ihrer seltenen Saphir-Schuppen-Krankheit zu heilen. Das hatte zur Folge, dass er zum ersten Pacifista-Cyborg modifiziert wurde und innerlich “starb”.

Was blieb, war ein willenloser Cyborg, der die Befehle der Weltregierung befolgte, bis ihn die Strohhüte auf der Egghead-Insel “retteten” und auf ihr Schiff brachten. Obwohl er nach wie vor noch ein Cyborg ist und womöglich nie wieder zum “alten” Kuma werden wird, ist tief in seinem Inneren doch noch etwas von ihm erhalten geblieben.

Ginny, Bonny Mutter und Kommandantin der Revolutionären, ist hingegen tot. Sie wurde von der Weltregierung entführt und von Saturn, einem der Fünf Weisen, als Testobjekt für diverse Experimente benutzt. Dadurch bekam sie die Saphir-Schuppen-Krankheit, an der sie letztendlich verstarb.

Zu der Zeit war Ginny bereits mit Bonney schwanger und bei der Geburt wurde bei Bonney die Krankheit ebenfalls festgestellt.

Vielen Fans geht die Zeichnung ans Herz

In den sozialen Medien wie X (ehemals Twitter) sorgt Odas Zeichnung für einige echte Gefühlsausbrüche in den Kommentaren unter dem Beitrag von Pewpiece.

“Nicht weinen. Es ist nur ein Bild. Das ist das Leben, das Kuma verdient hat.” Von @thalapathyuyiru

“Verdammt. Oda ist der Beste aller Zeiten, der Dinge zeichnet, die ich nie sehen werde.” Von @originalfisher

“Warum tut Oda das? Uns einen Blick darauf zu geben, was hätte sein können, ist so schmerzhaft. Ich werde letzten Endes schon damit abfinden, aber verdammt jetzt brauche ich ein Taschentuch.” Von @X3im_studio

Heute wissen wir, dass Bonney nicht mehr mit ihrer Familie zusammen sein kann. Deshalb schmerzt es auch umso mehr, dieses Was-wäre-wenn-Szenario rund um Kuma, Bonney und Ginny zu sehen.

Das Bild von Eiichiro Oda zeigt Fans eine Version der Familie, die sich die Community sehnlichst für Kuma und Bonney wünschen würden.



Das Gute in der aktuellen Geschichte? Kuma ist zumindest aus den Fängen der Weltregierung befreit und wieder mit Bonney vereint, die sich ebenfalls in ihre ursprüngliche Form als Kind zurückverwandelt hat und sich nicht mehr in ihrer alternativen Erwachsenen-Form befindet.

Wie gefällt euch die Zeichnung von Oda und wie glaubt ihr, wird die Geschichte von Kuma und Bonney verlaufen?