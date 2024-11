One Piece enthüllt das offizielle Design von einem der gefürchtetsten Schwertkämpfer im Anime und Fans hassen es

One Piece hat im Laufe seiner Geschichte bereits einige denkwürdige Charaktere eingeführt. Dazu gehören unter anderem die Fünf Weisen, die Weltregierung und die Weltaristokraten.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt wird ein wichtiger Charakter in Bezug auf den berühmten God Valley-Vorfall behandelt. Solltet ihr also bisher nicht wissen, wer der Champion von God Valley ist, werdet ihr von seinem Aussehen und seiner Person gespoilert.

Einer dieser berühmten Charaktere, um den sich viele Theorien ranken, ist der Weltaristokrat Figarland Garling, auch bekannt als der Champion von God Valley!

Obwohl er seinen ersten Auftritt bereits in Episode 1120 hatte, hat die offizielle One Piece Website nun das komplette Farbschema des berüchtigten Champions von God Valley veröffentlicht.

Der Schock um seine blonde Haarfarbe ist groß und auch sein Bartschnitt gefällt Fans nicht

Obwohl Figarland Garling seinen ersten farbigen Auftritt bereits in Folge 1120 des Anime One Piece hatte, scheinen die Fans seine Farbgebung offenbar verdrängt zu haben. Immerhin war der Weltaristokrat im Anime blond und nicht weiß- oder rothaarig, wie es sich die Community seit seinem ersten Auftritt im Manga-Kapitel 1089 in den letzten Jahren vorgestellt hatte.

Figarland Garling war am God Valley-Vorfall anwesend und Shanks wurde als Baby von Gol D. Roger genau dort gefunden. Auch gab es von Nusjuro im One Piece Film: Red Andeutungen auf eine mögliche familiäre Verbindung zwischen Shanks und Figarland.

Bei der vermuteten Verwandtschaft würde eine rote Haarfarbe bei dem Aristokraten Sinn ergeben und wurde dann ein fester Bestandteil in der Theorie von Fans.

Jetzt werden die Fans der Manga-Serie mit der Wahrheit konfrontiert. Laut dem Leaker und One Piece-Fan @pewpiece hat die offizielle One Piece-Website nun das offizielle Design von Figarland Garling im Anime enthüllt.

Die Meinungen in der Community sind überwiegend negativ. Nicht nur die blonde Haarfarbe missfällt der Community, sondern der Bart, der im Manga einen etwas anderen Schnitt hat.

Wir haben einige der Kommentare unter dem Artikel ausgewählt:

“Das Blond und das Bart-Design ist sch****.” Von @Leleo2211

“Also werden sie seinen Bart nicht fixen und voller machen… Sie werden also einfach diese kahle Stelle unter seinen Lippen behalten, die sein Kinn sehr lang aussehen lässt. Das ist ja verdammt nervig. Sie hatten eine zweite Chance und haben es trotzdem verbockt.” Von @cheetoboy6

“Keine Aura. Sieht einfach aus wie ein normaler alter Mann.” Von @AMAL_NU12321

Die Hoffnung stirbt zuletzt – Schließlich gibt es noch die Rückblenden seiner Jugend

“Er wird offensichtlich in den Rückblenden rote Haare haben. Er ist nur blond, weil er jetzt alt ist.” Von @kioskmongoo

Es gibt aber auch positive und gemäßigtere Kommentare unter den negativen Meinungen, die seine blonden Haare eher als Folge seines fortgeschrittenen Alters sehen und anmerken, dass er als junger Kämpfer rote Haare gehabt haben könnte. Einige dieser Fans sind daher gespannt, wie der geheimnisvolle Schwertkämpfer und Aristokrat in zukünftigen Rückblenden aussehen wird.

Die Hoffnung auf rote oder weiße Haare bleibt also in der Community bestehen – auch wenn Toei Animation nun offiziell seine blonden Haare bestätigt hat.

Wie ist eure Meinung zu Figarland Garlings offizielles Design und welche Verbindung, glaubt ihr, hat er zu Shanks?