One Piece-Leak zu Kapitel 1121 zeigt neues Figarland-Familienmitglied und teast dessen Verbindung zu Shanks an

Shanks reagiert jetzt auch auf Vegapunks Nachricht, aber wer ist der neue mystriöse Figarland-Schwertkämpfer? (Bild: © Toei Animation)

In der Egghead-Arc von One Piece geht im Moment die Post ab. Sowohl im Manga als auch im Anime wimmelt es nur so von neuen Wendungen, Enthüllungen und Informationen zu Joy Boy und den Geheimnissen der Weltregierung.

Da ist es nicht verwunderlich, wenn auch ein komplett neuer Charakter neben den bekannten Gesichtern plötzlich seinen ersten Auftritt hat. Auch wenn das Gesicht noch verschleiert wird und nur eine Silhouette zu erkennen ist, haben Leaker zum Manga-Kapitel 1121 einiges zum neuen Charakter zu sagen.

Der neue Schwertkämpfer scheint nicht nur ein Mitglied der Figarland-Familie zu sein, sondern auch die vermeintliche Verbindung von Shanks zu der berüchtigten Familie anzudeuten.

Ein weiteres Figarland-Mitglied und eine indirekte Bestätigung zu Shanks Familie

One Piece-Fan und Leaker @pewpiece hat vor einigen Tagen eine grobe Zusammenfassung der zukünftigen Ereignisse des kommenden Kapitels 1121 veröffentlicht. Darin erwähnt der Fan auch, dass es neue Charaktere zu sehen geben wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einer von ihnen soll laut der Aussage von Pewpiece ein Schwert tragen und aussehen wie ein weiteres Familienmitglied der Figarlands. Das lässt darauf schließen, dass die neue Figur Ähnlichkeiten mit Garling Figarland und Shanks aufweisen muss. Pewpiece weist darauf hin, dass der neue Schwertkämpfer eine ähnliche Aura hat wie Shanks.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bereits im One Piece-Film Red wurde angedeutet, dass Shanks zur Familie Figarland gehört, da er dort als Baby von Gol D. Roger in God Valley gefunden wurde und auch Garling Figarland dort eine wichtige Rolle gespielt hat. Zusätzlich habe Nusjuro damals indirekt eine Verbindung der beiden angedeutet. Nach dem Vorfall in God Valley sind die beiden die einzigen Überlebenden der Insel, bevor sie spurlos verschwand.

Eiichiro Oda ist bekannt dafür, dass er kaum etwas dem Zufall überlässt. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Shanks und Garling Figarland verwandt sind. Das bedeutet natürlich auch, dass das vermeintliche neue Figarland-Mitglied ebenfalls mit Shanks verwandt ist.

Was es genau mit dieser neuen Figur auf sich hat und ob sich die Blutsverwandtschaft zwischen Shanks und der Figarland-Familie wirklich bestätigt, wird sich erst in den folgenden Kapiteln zeigen.

Wie glaubt ihr, wird der neue Figarland-Pirat aussehen und in welchem Zusammenhang zu Shanks stehen?