One Piece enthüllt, was Joy Boy im verlorenen Jahrhundert getan hat und warum das die Welt für immer veränderte

Was genau hatte Joy Boy im verlorenen Jahrhundert gemacht bevor Ruffy seine Kräfte durch die Teufelfrucht geerbt hatte? Er veränderte durch seine Taten die ganze Welt. (Bild: © Toei Animation)

One Piece überrascht seine Fans immer wieder mit neuen Wendepunkten in der Geschichte. Mit den neuesten Leaks zum kommenden Mangakapitel 1115, welches am 26. Mai 2024 erscheinen soll, gibt es erneut eine Überraschung für One Piece-Fans. Denn endlich wird wohl das große Geheimnis um das sagenumwobene und unbekannte verlorene Jahrhundert gelüftet.

Was genau in den 100 Jahren passiert ist, was Joy Boy getan hat und wie das alles die Welt von One Piece komplett verändert hat, fassen wir hier für euch zusammen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Geschichte des verlorenen Jahrhunderts, Joy Boys Rolle in den Geschehnissen und die aktuelle Situation der Weltgeschichte besprochen. Auch werden Leaks zum zukünftigen Mangakapitel aufgegriffen. Solltet ihr bislang nur den Anime gesehen und nicht den Manga gelesen haben oder bis zum offiziellen Release des Kapitels warten wollen, solltet ihr hier nicht weiterlesen – wenn ihr nicht gespoilert werden wollt.

Die Welt wurde geflutet und Joy Boy führte einen großen Krieg gegen die jetzige "Weltregierung"

Wie bereits in den letzten Kapiteln von One Piece enthüllt wurde, gründete sich zur damaligen Zeit des verlorenen Jahrhunderts eine Allianz aus 20 Nationen. Außerdem bekommen Fans nicht nur eine etwas genauere Silhouette zu Joy Boy, sondern erfahren auch, was der legendäre Pirat im verlorenen Jahrhundert getan hat. Die Silhouette sieht Ruffy in seiner Gear 5-Form auch noch sehr ähnlich.

Es stellt sich heraus, dass Joy Boy gegen 20 Nationen Krieg geführt hat. Den Grund dafür verrät Dr. Vegapunk in seiner Nachricht in Kapitel 1115 (noch) nicht. Der Wissenschaftler betont jedoch, dass der Krieg die Folge einer Unstimmigkeit zweier "Ideen" gewesen sei. Es ist anzunehmen, dass Joy Boy und seine Ideale in Konflikt mit denen der 20 Nationen standen.

Der Krieg hatte verheerende Konsequenzen: Die Welt bestand vor 1000 Jahren aus großen, unterschiedlichen Kontinenten. Als Folge des langen Kriegs und dem Einsatz von den mächtigen antiken Waffen stieg der Meeresspiegel um 200 Meter an und der Großteil der Kontinente wurde überschwemmt. Die aktuell bewohnten Inseln sind nur ein kleines Überbleibsel aus dieser Zeit.

Joy Boy verlor den Kampf gegen die Nationen und seine Niederlage beendete auch das verlorene Zeitalter. Aus der Allianz der 20 Nationen formte sich die Weltregierung, die es aktuell in der Geschichte auf die Strohhut-Piraten abgesehen hat.

Dr. Vegapunk verkündet in seiner Nachricht zudem, dass der Krieg noch nicht vorbei ist und die zerstörerischen antiken Waffen nach wie vor existieren. Es deutet vieles darauf hin, dass es nun an Ruffy und seinen Kameraden*innen liegt, das zu beenden, was auch immer Joy Boy angefangen hat.

Was sind eure Theorien zum weiteren Verlauf der Geschichte in One Piece und wie glaubt ihr wird alles enden?