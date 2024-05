Großer Wendepunkt für One Piece: Der Manga enthüllt endlich die Wahrheit über Joy Boy

Ruffy tritt in die Fußstampfen von Joy Boy und Sonnengott Nika! (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Egghead-Arc von One Piece. Es werden Kapitel 1113 und die Leaks zum kompletten Kapitel 1114 besprochen. Das Kapitel kommt erst am 12. Mai um 17 Uhr.

Der One Piece-Manga erreicht derzeit einen der größten Höhepunkte seiner Geschichte. In Kapitel 1113 verkündete Dr. Vegapunk, dass die Welt im Ozean versinken wird und bestätigte somit die jahrelange Theorie über die “Große Flut” von Fans.

Während sich die Kämpfe zwischen den Strohhüten und den Fünf Weisen im nächsten Kapitel 1114 zuspitzen, kommt es zu einem weiteren großen Wendepunkt in der Geschichte. Abseits von seinem Vorgehen gegen die Vorschriften der Regierung spricht der Wissenschaftler nämlich auch über Joy Boy und enthüllt neue Informationen zu dessen Leben.

Joy Boy, der allererste Pirat mit elastischem Körper

Über Joy Boy war bisher nicht viel bekannt. Anhand der Andeutung von Warcury in Kapitel 1113, die sich mit den Theorien der Community deckt, gilt Ruffy als die Reinkarnation von Joy Boy selbst. Auch in Kapitel 1114 wird das noch einmal bestätigt, da laut Vegapunk der damalige berühmte Pirat genau wie Sonnengott Nika ebenfalls einen elastischen und dehnbaren Körper gehabt haben soll.

Vor 900 Jahren geboren: Joy Boy wurde vor 900 Jahren in einem “fortgeschrittenen” Königreich geboren. Es wird vermutet, dass hierbei das “Antike Königreich” gemeint ist. Dieses soll bereits vor knapp 800 Jahren im Meer versunken sein. Das deckt sich wiederum mit der bisherigen bekannten Information, dass Joy Boy vor 800 Jahren den Fischmenschen helfen soll, die Arche Noah an die Oberfläche zu bringen.

Somit besteht also ein Zusammenhang zwischen dem im Meer versunkenen "Antiken Königreich”, der Arche und den Fischmenschen. Das heißt aber auch, dass Joy Boy mindestens 100 Jahre alt geworden ist.

Der allererste Pirat in der Geschichte: Am Ende des Kapitels erzählt uns Vegapunk noch ein letztes Detail zu Joy Boy: Er war die erste Person, die in See gestochen ist und somit der allererste Pirat überhaupt. Es lässt sich nur spekulieren, was genau Joy Boy veranlasst hat, plötzlich aufs Meer hinauszufahren.

Ob es nun etwas mit dem versunkenen Königreich zu tun hat, was es genau mit der Arche Noah zu tun hat und wie Sonnengott Nika, Joy Boy und Ruffy zueinander stehen, wird wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel enthüllt, das am 27. Mai veröffentlicht wird.

Nach Kapitel 1114 steht erstmal eine Woche Pause für Oda an, bevor es dann mit Kapitel 1115 weitergeht.

Wie wird sich nach eurer Meinung die Geschichte von One Piece entwickeln?