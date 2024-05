One Piece-Manga teast eine neue große Entwicklung zu Ruffys Gear 5 an und sie könnte die ganze Geschichte auf den Kopf stellen

Ruffys Gear 5 wird noch stärker! (Bild: © Toei Animation)

One Piece scheint nicht zu stoppen zu sein. Weder der Anime noch der Manga lässt Fans zu Ruhe kommen und mit jeder neuen Episode beziehungsweise mit jedem neuen Kapitel nimmt die Spannung für die Community zu. Besonders jetzt, als in Kapitel 1114 eines der größten Mysterien bisher enthüllt wurde und Fans nun über die zukünftigen Geschehnisse in der Geschichte rätseln.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Manga-Spoiler zur Egghead-Arc und den Kämpfen zwischen den Strohhüten und den Fünf Weisen.

Am Ende von Kapitel 1114 wurde eines der bedeutendsten Mysterien von One Piece enthüllt und gezeigt: Die Mutterflamme. Daraufhin brach eine Welle an Diskussionen aus, was für eine Rolle diese spezifische Flamme, die auch unter Wasser weiterbrennen kann, in der jetzigen Handlung von One Piece haben könnte.



Fans sind sich einig: Es wird etwas mit Ruffys Gear 5 zu tun haben.

Ruffy könnte mit Hilfe der Mutterflamme die Nachteile seiner Gear 5-Form ausgleichen und die Fünf Weisen besiegen

In der Community wird heiß darüber diskutiert, wie die Mutterflamme Ruffy dabei helfen könnte, sein Gear 5 weiterzuentwickeln. Bisher konnte unser elastischer Held einem der Antagonisten, Warcury, noch kein Haar krümmen.

Zwar ist seine Gear 5-Form mächtig und äußerst stark, aber auch sie hat einen verheerenden Nachteil: Die Form kostet Ruffy unglaublich viel Ausdauer und er kann sie nicht beliebig lang halten. Noch dazu scheinen seine Schläge Warcury nichts auszumachen.

Auf der Mangaseite, worauf die Mutterflamme in einen großen Wassertank zu sehen ist, wird angedeutet, dass das mysteriöse Element als eine große Energiequelle genutzt wird und somit entweder eine große Menge oder unendlich viel Energie produzieren kann. Auch wird klar, dass die Fünf Weisen die Existenz der Mutterflamme fürchten, da sogar der Weise Saturn Angst beim Anblick der Flamme zeigt.

Ein One Piece-Fan verfasst die Theorie auf X/Twitter mit seinem Beitrag nochmal genauer:

Da Ruffys Gear 5 noch nicht ausgereift zu sein scheint, könnte er durch das Konsumieren der Flamme an neue Ausdauer und Kräfte gelangen. Dabei wird er über seine Grenzen hinauswachsen und gegen die Fünf Weisen ankämpfen können.

Die Mutterflamme, Sonnengott Nika und Ruffys Gear 5 haben viele Gemeinsamkeiten

Eine weitere Besonderheit bei der Enthüllung der Mutterflamme ist ihre Form. Es ist nicht abzustreiten, dass das Aussehen an Ruffys Gear 5-Form erinnert und auch womöglich etwas mit dem Sonnengott Nika zu tun hat. Schließlich sprach Dr. Vegapunk vor der Enthüllung von Sonnengott Nika und Joy Boy. Dabei wurde auch auf indirekte Weise eine Verbindung zu Ruffy und den beiden wichtigen Figuren hergestellt.

Es ist abzuwarten, was genau im nächsten Kapitel passieren wird und ob sich die Theorie als wahr herausstellt. Dennoch ist eins klar: Ruffys Gear 5 wird sich weiterentwickeln und es wird mit der Mutterflamme zu tun haben.

Kapitel 1115 wird am 26. Mai 2024 um 17 Uhr auf Shueishas offizieller Webseite Manga Plus veröffentlicht.

Was sind eure Theorien zur Mutterflamme und welche Rolle spielt sie eurer Meinung nach in der Geschichte von One Piece?