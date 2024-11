"Das sollte offiziell werden!" One Piece-Fan verpasst dem Manga-Einband einen neuen Look und jetzt will die Community eine Deluxe-Edition

Ruffy würde das unglaublich feiern, wenn One Piece-Bände so aussehen würden. (Bild: © Von Reddit-User xkokonati, Eiichiro Oda, Toei animation und Shueisha)

Mangas kommen in allen möglichen Formen und Editionen. Oftmals sind es 2-in-1-Bände oder es gibt einen schicken Schuber dazu. Manchmal werden auch Extras wie Anhänger oder Lesezeichen mit einer besonderen Edition eines Mangas verschenkt – selten gibt es auch Hardcover-Bücher davon.

Ein One Piece-Fan wollte genau das: Einen Hardcover-Einband für seine allerliebste Shonen-Reihe und da es den bislang nicht gab, hat er ihn einfach selbst gemacht. Er verpasste dem ersten Band von One Piece ein komplettes Makeover und jetzt möchte die Community, dass diese Idee offiziell von Shonen Jumps Verlag Shueisha übernommen wird.

Subtil, aber dennoch eindrucksvoll

Reddit-User xkokonati veröffentlichte im Subreddit von One Piece einen Beitrag, in dem er oder sie stolz einen selbstgemachten Einband für den ersten One Piece-Manga präsentierte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Laut dem Fan hatte die Person noch eine falsch bedruckte Edition des ersten Bandes bei sich herumliegen und wollte es mit einem Hardcover neu einbinden. Nach einigen Entwürfen für das neue Cover kam xkokonati jedoch zum Entschluss, mit einem einfacherem und subtilen Design zu arbeiten.

Der Post zeigt das Ergebnis: Das Hardcover ist mit goldenen Wellen und einem goldenen Fass auf weißem Hintergrund verziert. Dabei fügte der Fan auch den Titel der Reihe in der passenden Schriftart in Gold sowie Eiichiro Odas Namen hinzu. Im Inneren ist der Band mit dem Muster der Gum-Gum-Teufelsfrucht dekoriert.

Jetzt will die Community eine offizielle One Piece-Deluxe Editions von Shueisha sehen

“Wenn es vorbei ist, möchte ich, dass One Piece eine Neuauflage mit einem Hardcover in diesem Stil bringt. Ich verehre Odas Deckblätter, aber das hier sieht einfach vorzüglich aus.” Von Reddit-Nutzer*in Inukudraw

Unter dem Beitrag wird der Fan mit Lob überschüttet und viele Nutzer*innen äußern nach weiteren Bänden in dieser Aufmachung. Schließlich könnte der Manga, sobald die Geschichte endet, eine Collectors Edition herausbringen oder daraus Sammelbände machen, die mehrere Bände zusammenfassen.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Autoplay

Es besteht also jetzt schon eine Nachfrage nach One Piece-Mangas mit einem festen Einband, und mit diesem Post hat der Fan das erneut bestätigt. Shueisha, der Verlag hinter Shonen Jump, könnte sich also durchaus etwas davon abschauen und in Zukunft möglicherweise Wirklichkeit werden lassen.

Wie ist eure Meinung zu diesem neuen Look eines Manga-Einbands und was für Ideen habt ihr für weitere Motive als Einband?