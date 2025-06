One Piece: One Piece: Neueste Zeichnung von Eiichiro Oda gibt einer der besten Folgen nach mehr als einem halben Jahr das Ende, das sich alle Fans gewünscht habenht haben

Nami und ihr größter Fan: Eiichiro Oda ehrt die Fan Letter-Protagonistin mit einer eigenen Zeichnung. (© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Im vergangenen Jahr kündigte der One Piece-Anime eine längere Pause an. Als großes Finale vor dieser halbjährigen Unterbrechung gab es eine Sonderfolge. "Fan Letter" war in mehrfacher Hinsicht genau das, was der Name versprach: ein Fanbrief im Zentrum der Handlung und ein Liebesbrief an die One Piece-Fans.

Jetzt gesellt sich auch eine Fanzeichnung hinzu – von Eiichiro Oda höchstpersönlich.

Oda ehrt die namenlose Protagonistin

Falls ihr einen kurzen Auffrischer zur Handlung von "Fan Letter" benötigt: Das Special basiert auf der Kurzgeschichtensammlung "Straw Hat Stories" von Tomohito Ousaki und wurde von Toei Animation unter der Regie von Megumi Ishitani produziert.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Die Geschichte zeigt verschiedene Perspektiven auf die Strohhutpiraten, darunter ein namenloses junges Mädchen, das sich selbst in der Episode als Namis größter Fan bezeichnet.

Schließlich sieht die Protagonistin Nami als ihr größtes Vorbild und Quelle der Inspiration an; sogar so sehr, dass sie sich in möglichst ähnliche Klamotten wirft und erklärt, dass sie daran glaubt, wie die Navigatorin auch ohne Teufelskräfte auf große Abenteuer gehen kann. Als Zeichen der Dankbarkeit will sie hierfür einen Fanbrief an Nami überreichen, bevor die Strohhutpiraten zur Neuen Welt aufbrechen.

Was könnte da also als Zeichnung passender sein, als ein gemeinsames Bild von der Fan Letter-Figur und Nami selbst? Das dachte sich wahrscheinlich Eiichiro Oda bei diesem Bild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Navigatorin hält zudem passenderweise einen Brief in der Hand - vermutlich ist das genau der Fanbrief, den wir auch in der One Piece-Folge sehen. Beide machen zudem mit ihrer linken Hand das Beri-Zeichen, das eines als Markenzeichen der ... sehr auf das Finanzielle bedachten Nami gilt.

Die Oda-Zeichnung ruft entsprechend viel Freude heraus, immerhin ist Fan Letter eine der bestbewerteten One Piece-Folgen aller Zeiten. Zeitgleich spekulieren einige Fans darüber, wie das "Fan Letter Girl" tatsächlich heißt. Der beste Vorschlag in unseren Augen: "Girl D. Fan".

Wie würdet ihr die Fan Letter-Protagonisten nennen?