Das neue One Piece-Special ist womöglich die beste Folge, die ich je gesehen habe und jetzt gehören namenlose Hintergrundcharaktere zu meinen Favoriten

Die Protagonistin des Specials One Piece: Fan Letter gehört bereits zu einem meiner liebsten One Piece-Charaktere. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation9

Das neue One Piece-Special “Fan Letter” wurde als letzte aktuelle Anime-Episode veröffentlicht und wirkt fast wie ein Abschied von der Originalserie, bevor diese in die lange Pause geht.

Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal innerhalb einer Episode neue Charaktere so schnell ins Herz geschlossen habe und so gerührt war, dass ich sogar Tränen unterdrücken musste.

Ich bin fast traurig, dass es nur eine Episode und kein Film war, denn die neuen Namenlosen – Toei verzichtet im Special tatsächlich darauf die neuen Figuren zu benennen – gehören jetzt zu meinen Lieblingsfiguren aus One Piece und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich sie gesehen habe.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Jeder One Piece-Fan findet sich auf irgendeine Form im Special wieder

One Piece: Fan Letter erzählt die Geschichte eines jungen Fans der Strohhutpiraten, der Nami seinen Fanbrief überreichen will. Was ich hier besonders interessant und cool fand, ist, dass hier nicht die typischen Strohhüte, ihre Gegner oder andere wichtige Figuren im Vordergrund stehen, sondern kleine, fast unscheinbare Charaktere, die keinen großen Einfluss auf die Geschehnisse der Hauptgeschichte des Anime haben.

Toei Animation hat mit der Einführung dieser neuen Charaktere gezeigt, dass sie ihre Community kennen. Jeder Charakter hat eine emotionale Verbindung zu einem Strohhut oder betrachtet die Strohhüte als etwas unglaublich Wertvolles.

Durch das Weglassen der Namen der Hauptcharaktere im Special, hat das Animationsstudio dafür gesorgt, dass sich die Fans in die Figuren hineinversetzen und die Geschichte aus der Sicht eines Durchschnittsmenschen in der Welt von One Piece sehen können.

Es gibt eine Handvoll interessante Charaktere, die unterschiedliche Seiten in der One Piece Fan-Community nach meiner Meinung perfekt wiederspiegeln.

Zwei Brüder in der Marine , deren Leben von Ruffys Worten für immer verändert wurde. Sie zeigen, wie ein Moment von One Piece einen großen Einfluss auf ihr Leben hatte.

, deren Leben von Ruffys Worten für immer verändert wurde. Sie zeigen, wie ein Moment von One Piece einen großen Einfluss auf ihr Leben hatte. Mehrere Personen, die in der Taverne streiten , wer jetzt nun doch der größte Schwertkämpfer zwischen Zorro und Falkenauge ist. Das symbolisiert förmlich die hitzigen Diskussionen in der Community um die Power-Levels der Charaktere.

, wer jetzt nun doch der größte Schwertkämpfer zwischen Zorro und Falkenauge ist. Das symbolisiert förmlich die hitzigen Diskussionen in der Community um die Power-Levels der Charaktere. Der sogenannte sanfte König der Marine , der eine unglaubliche Schwäche für Chopper hat, weil er ihn so niedlich findet.

, der eine unglaubliche Schwäche für Chopper hat, weil er ihn so niedlich findet. Die Hauptprotagonistin, die ihren Fanbrief an Nami überreichen möchte. Sie stellt alle Fans dar, die etwas von One Piece fürs Leben gelernt haben und die Strohhüte oder gar die anderen One Piece-Charaktere als Vorbild haben.

Die Hintergrundcharaktere sind normale Menschen in der Welt von One Piece

In der Episode werden mehrere Charaktere vorgestellt und einige von ihnen teilen eine Lebensgeschichte, in der ein oder mehrere Strohhüte eine wichtige Rolle gespielt haben. Da sind unter anderem die beiden Brüder in der Marine.

Der ältere Bruder stand immer im Schatten des Jüngeren, der einen höheren Rang in der Marine hatte, und hasste ihn dafür. In einer Rückblende können Fans sehen, wie er in der Schlacht von Marineford kurz davor war, seinen kleinen Bruder zurückzulassen, der vom Eis fast zerquetscht wurde und von feindlichen Angriffen umzingelt war.

“Ich bin dein Bruder!”

Wären Ruffys Worte in diesem Moment nicht gefallen und der Waffengurt des Marinesoldaten nicht gerissen, den sein kleiner Bruder für ihn besorgt hatte, hätte er sich womöglich nie umgedreht und seinen kleinen Bruder gerettet. In einer emotionalen Szene erfahren wir als Fans, dass es nur Ruffys Worten zu verdanken ist, dass der Soldat seinen Groll gegen seinen Bruder vergessen hatte und sich dazu entschied, ihn zu retten.

Auch Namis Verehrerin und die Hauptprotagonistin der Folge verkörpert eine Seite der Fan-Community. Sie nennt Nami ihre Hoffnung. Sie spricht davon, wie wertvoll Nami für sie ist, weil die Navigatorin ihr gezeigt hat, dass auch ein kleines, hilfloses Mädchen wie sie in dieser Welt, in der Macht und Stärke herrschen, trotzdem frei leben kann.

Genau wie sie, sind wir in der Welt von One Piece nur Außenstehende, die ihr eigenes Leben abseits der Geschichte von Ruffy und Co. führen – und trotzdem haben Ruffy und seine Freund*innen einen wichtigen Platz in unserem Leben oder haben es sogar verändert.

Das macht es umso besonderer, dass uns diese namenlosen Hintergrundfiguren vorgestellt werden, weil wir sie in gewisser Weise in ihrer Liebe zu den Piraten nachvollziehen können.

Myki Trieu Myki hat erst nach 20 Jahre nach dem Release des Animes genug Mut aufgebracht, die Anime-Serie zu One Piece anzufangen. Sie ist immer noch dabei, alle Folgen nachzuholen und liest derzeit auch gleichzeitig den Manga. Die neue Special-Folge konnte sie sich trotzdem nicht entgehen lassen. Myki ist noch ein recht neuer Fan der Reihe, aber die Episode mitsamt ihren Figuren hat ihr Herz bereits erobert.

One Piece: Fan Letter ist ein Liebesbrief an alle One Piece-Fans

“In dieser Welt, wo Macht alles bedeutet, möchte ich, selbst wenn ich verletzt und mit Füßen getreten werde, trotzdem rennen und so frei leben, wie es nur möglich ist. Dank dir habe ich diese Einstellung entwickelt.”

Für mich verkörpern beide Figuren dieses ganz besondere Gefühl, das ich bisher noch nie so richtig in Worte fassen konnte. Diese einmalige Folge hat es geschafft, mich tief im Inneren zu berühren. One Piece ist eine fiktive Welt mit einer erfundenen Geschichte und Charakteren, dennoch hat sie so vielen Menschen und Fans auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Lebenslagen Hoffnung gemacht und sie getröstet.

Diese Gruppe an Hintergrundcharakteren ist wirklich etwas ganz Besonderes. Sie stehen für die Dankbarkeit aller One Piece-Fans gegenüber der Serie. Deshalb gehören sie ab jetzt auch zu meinen Favoriten, auch wenn wir sie vielleicht nie wieder sehen werden.

"One Piece: Fan Letter" ist nicht nur die Geschichte eines kleinen Fans, der einen Brief an sein Vorbild überreichen wollte. Es ist auch ein wunderschön verpackter Dankesbrief der Mitarbeiter von One Piece an die Fans der Serie.

Wie ist eure Meinung zum One Piece-Special und welche Charaktere haben euch am meisten gefallen?