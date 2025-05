One Piece-Fan zeichnet vier der Strohhüte als Pokémon und sie passen einfach perfekt

Welche Pokémon stellen die Strohhutpiraten am besten dar? (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Offizielle One Piece-Crossover und Referenzen gibt es wie Sand am Piratenmeer. Auch Pokémon hatte bereits einen "offiziellen" Auftritt im legendären Manga, denn Schöpfer Eichiiro Oda bestätigte jüngst, dass die Pokémon-Welt auch im One Piece-Universum existiert.

Da ist es nur passend, dass sich Fans in den vergangenen Wochen an die Aufgabe gemacht haben, die Strohhutpiraten als Pokémon zu zeichnen.

Vier Strohhutpiraten, vier Pokémon

Auf der X-Plattform hat Nutzer "guaguapiu" die vier Strohhutpiraten mit den höchsten Kopfgeldern als Pokémon gezeichnet. Entsprechend könnt ihr im unten eingebetteten Bild die jeweiligen Fusionen von Ruffy, Zorry, Sanji und Jinbei sehen:

Ruffy, der mit Panflam ein Vorbild aus der vierten Pokémon-Generation hat, dürfte wohl schnell einleuchten.

Apropos Pokémon: Mit Legenden: Z-A erwartet uns noch in diesem Jahr ein neuer Serienableger:

Das "Schimpansen-Pokémon" passt perfekt zu Monkey D. Ruffy; auch die ebenfalls gezeichnete Weiterentwicklung zu Panferno funktioniert als Feuer/Kampf-Pokémon wie die Faust auf's Auge - denkt zum Beispiel an die riesige "Red Roc"-Attacke, in der Ruffy mit einer riesigen, flammenumhüllten Faust angreift.

Die anderen drei Strohhutpiraten hat guaguapiu auf den Starter-Pokémon der dritten Generation (Hoenn) basiert. Sanji als Flemmli und in der weiterentwickelten Form als Lohgock ist ebenfalls naheliegend, denn das Großbrand-Pokémon definiert sich wie der Koch der Strohhüte über starke, massive Attacken mit den Beinen.

Sanji selbst heizt seinen Gegner auch mit feurigen Angriffen wie "Diable/Ifrit Jambe" ein.

Komplettiert wird das Quartett durch Zorro als Geckarbor/Gewaldro und Jinbei als Hydropi/Moorabel - warum guaguapiu hier nicht wie bei den anderen Pokémon die finale Entwicklung in Form von Sumpex genommen hat, erschließt sich uns allerdings nicht.

In beiden Fällen ist die Verbindung offensichtlich: Während Jinbei als Fischmensch mit dem Titel "Ritter des Meeres" primär mit kräftiger Physis ähnlich zu Moorabel und Sumpex auftrumpft, ist Gewaldro dank Attacken wie Laubklinge und Zornklinge wie dafür gemacht, um Schwertkämpfer Zorro darzustellen.

Welche Pokémon stellen die anderen Strohhüte dar? Lasst uns eure Ideen in den Kommentaren da!