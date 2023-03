One Piece-Schöpfer bestätigt: Pokémon existiert in der Welt der Strohhutbande

In One Piece gibt es tatsächlich Pokémon, allerdings rennen sie nicht auf der Grandline herum.

In den „Shitsumon o Boshuu Suru“-Ausgaben beantwortet Mangaka Eiichiro Oda die Fragen von Fans zu One Piece. Dabei erfahren wir interessante Fakten zu unseren liebsten Mitgliedern der Strohhutbande und allen anderen Charakteren des One Piece-Universums.

So hat Oda in SBS Volume 105 die Frage nach Zorros Vorfahren beantwortet und einen Familienstammbaum gezeichnet, der einen ziemlich berühmten Vorfahren von Zorro enthüllt hat. In der gleichen Ausgabe verriet Oda ein weiteres witziges Geheimnis, das im Zusammenhang mit Pokémon steht.

Pokémon existieren in One Piece

Im Manga-Kapitel 1045 erwähnt Kaido, dass sich Ruffy wie in einem Comic verhält. Das ließ bei einem Fan die Frage aufkommen, ob es in der Welt von One Piece tatsächlich so etwas wie Comics oder eben Manga gibt.

Was hat er verraten? In der Welt von One Piece existieren wie in der realen Welt tatsächlich unterschiedliche Manga, die von den Pirat*innen in ihrer Freizeit gelesen werden. Unter den Manga befinden sich bekannte Franchises, die es auch bei uns gibt.

© Imgur

Als Beispiel nennt Oda „Pokeemon“ und zeichnet dazu ein verrücktes Wesen mit Schnurrhaaren und Krokodilskörper. Natürlich spielt er damit auf das bekannte Pokémon-Franchise an, an dem sich auch die Strohhutbande erfreuen kann.

Es gibt noch weitere Manga: Neben Pokémon nennt Oda noch vier weitere Franchises, die es in der Welt von One Piece gibt. Mit „Monkey Ball“ meint er nicht das gleichnamige Spiel, sondern wohl Dragon Ball. Als Bild zeichnet Oda nämlich einen Affen auf einer fliegenden Wolke, was an Son Goku auf Jindujun erinnert.

Tatsächlich gab es bereits ein Crossover zwischen Dragon Ball und One Piece:

Neben Pokémon und Dragon Ball hat es wohl auch Naruto in die Welt von One Piece geschafft. Der „Feuerhund“ soll wohl Kurama darstellen, den neunschwänzigen Fuchsdämon. Außerdem spielt „Marco-san“ vermutlich auf „Chibi Maruko Chan“ an. Zumindest hat die Karikatur die gleiche Frisur wie die Originalvorlage.

Zu den bekannten Franchises gesellt sich außerdem der fiktionale „Sora, Warrior of the Sea“-Manga. Dieser erzählt die Geschichte des Marine-Helden Sora, der auf dem Wasser laufen kann. In der Mangareihe kämpft er gegen die üblen Machenschaften von Germa 66. Als Wegbegleiter helfen ihm eine Seemöwe und ein riesiger Roboter.

Welchen Manga würdet ihr Ruffy und der Strohhutbande empfehlen?