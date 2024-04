Neues Fanart führt uns durch die gesamte Story von One Piece – und zeigt uns obendrein die wunderschöne Welt

Der neue Egghead-Arc ist nur einer von vielen kreativen Geschichten aus der Welt von One Piece.

One Piece begeistert uns nicht nur mit einer spannenden Story und einem gewaltigen Cast an diversen Charakteren; Auch das World-Building von Eiichirō Odas Meisterwerk ist Spitzenklasse. Seit Strohhut Ruffy in See gestochen ist, konnten wir die unterschiedlichsten Welten betrachten, die alle ihr Plätzchen im riesigen One-Piece-Universum haben.

Die ganze Story von One Piece in einem Fanart

Nicht nur uns gefällt die Welt von One Piece, denn Reddit-User*in „AlwaysWipes“ teilte ein Projekt, in dem ihr in einem Fanart nochmals alle Story-Arcs von One Piece betrachten könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

„AlwaysWipes“ schreibt, dass das ganze Projekt 152 Stunden gedauert hat. Was in dieser Zeit entstanden ist, kann sich sehen lassen. Angefangen bei der Hinrichtung von Gol D. Roger führt euch das Fanart durch folgende Arcs des Manga beziehungsweise Anime in dieser Reihenfolge:

Alabasta

Skypia

Water 7

Thriller Bark

Entscheidungsschlacht

Fischmenscheninsel

Dressrosa

Whole Cake Island

Wano Kuni

Egghead

Das Zentrum all dieser Bilder zeigt wie „AlwaysWipes“ die Sache mit Humor nimmt. Der Witzcharakter Pandaman hat es sich auf einer Insel gemütlich gemacht und genießt auch hier einen Cameo-Auftritt.

Das Fanart ist so gedacht, dass ihr immer weiter hineinzoomt und sich so all die Arcs vor euren Augen entfalten. Während der Beitrag auf Reddit eine genauere Betrachtung der einzelnen Arcs ermöglicht, gibt es auch eine Version auf X, ehemals Twitter, die euch das Fanart im Zoom-Modus präsentiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Immersive One-Piece-Welt

Uns lassen die verschiedenen Bilder zumindest in Erinnerungen schwelgen. Gleichzeitig zeigen sie, wie vielfältig die Welt von One Piece sowie deren Bewohner*innen sind. Bis jetzt sind wir zumindest in wenig anderen Medien einer so großen Vielfalt von Locations wie in One Piece begegnet.

Seien es nun die traurige Geschichte des Wüstenkönigreichs Alabasta, die herrlich ulkigen Wettkämpfe gegen die Foxy-Piratenbande oder die dramatischen Ereignisse auf Whole Cake Island: One Piece strotzt nur vor Kreativität und wir freuen uns, wenn Fans davon angesteckt werden.

Was ist euer Lieblings-Arc in One Piece?