One Piece pausiert nicht nur wegen Toriyama - Oda will jetzt endlich herausfinden, was das One Piece überhaupt ist

Das große One Piece ist sogar Eiichiro Oda selbst nicht bekannt und das besorgt Ruffy. (Bild: © Toei Animation)

Für Dragon Ball- und One Piece-Fans sehen die nächsten Wochen ziemlich mau aus. Nicht nur der Manga von Dragon Ball Super geht in die Pause, auch Oda nimmt sich eine dreiwöchige Auszeit von seinem Werk.

In unseren vorherigen Artikeln haben wir bereits die potentiellen Gründe für die dreiwöchige Pause genannt und dass diese letzten Endes mit Toriyamas Tod zu tun haben.

Nun wurde ein Statement von Eiichiro Oda veröffentlicht, in dem er noch einmal den Grund für seine Pause erklärt und zudem erzählt, wofür er die Pause nutzen wird. Und es scheint, als wisse der Mangaka selbst noch gar nicht, was das große One Piece gegen Ende der Geschichte sein soll.

Das große One Piece bleibt unbekannt bis Oda etwas einfällt

Am 21. März veröffentlichte der offizielle Twitter/X-Account von Eiichiro Oda und seinen Mitarbeiter*innen das offizielle Statement zur dreiwöchigen Pause.

“PAUSEN ZEIT!!



Okay, ich nehme also drei Wochen Pause.

Ja, das hat etwas mit den Nachrichten über Toriyama-sensei zu tun. Ja, das könnte für unnötige Panik sorgen, aber mir ist nicht unwohl und während es etwas mit meiner Gesundheit zu tun hat, sehe ich es mehr als reguläre Instandhaltung statt etwas anderes.



Viel wichtiger ist, dass ich mir jetzt Gedanken darüber machen muss, was das ONE PIECE eigentlich ist. Das wird mich für eine Weile beschäftigen, das solltet ihr wissen!” - Von @Eiichiro_Staff

Der Grund für seine dreiwöchige Abwesenheit ist also nicht nur der Fokus auf die eigene Gesundheit, sondern auch die perfekte Möglichkeit, sich etwas für das große One Piece einfallen zu lassen. Wir haben bereits in der Vergangenheit darüber berichtet, was das One Piece möglicherweise sein könnte. Von klassischen Schätzen bis hin zu einer abgedrehten Theorie über einen einteiligen Badeanzug ist alles dabei.

In den weiteren Abschnitten spricht Oda von einer All-You-Can-Read-Kampagne von den japanischen Manga-Seiten Jump+ und Zebrack. Genauere Informationen, ob es sich um den One Piece-Manga handelt oder andere Manga-Titeln sind noch nicht bekannt.

Die dreiwöchige Pause beginnt direkt nach Kapitel 1111, der an diesem Sonntag (24. März) veröffentlicht wird. Der Manga startet anschließend wieder ab dem 22. April im wöchentlichen Rhythmus und ihr könnt ihn auf der offiziellen Seite von Shonen Jump (Manga Plus) auf Englisch lesen.

Was sind eure Theorien zum großen One Piece?