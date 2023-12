'Warum? Das braucht doch keiner!' One Piece-Fans sind geteilter Meinung über das Remake der Anime-Serie

Ruffy ist voller Sorge. (Bild: © Crunchyroll)

Der offizielle Twitter/X-Account von One Piece hat bekannt gegeben, dass es eine Neuauflage der beliebten Anime-Serie One Piece geben wird. Titel der Neuinterpretation des Animes und Mangas ist ganz schlicht: The One Piece. Fans der Serie sind geteilter Meinung über die Ankündigung und haben ihre Gedanken und Gefühle auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen geäußert.

Mehr über die Ankündigung der neuen Anime-Serie und dem ersten Trailer haben wir euch unten verlinkt.

Ein Remake erscheint vielen unnötig

In der GamePro-Community hält sich die Vorfreude auf das Remake in überschaubaren Grenzen. Ein Großteil der Kommentierenden ist der Meinung, dass eine noch aktiv-laufende Serie wie One Piece kein Remake braucht. Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Kommentare.

"was zur höööölle? jetzt werden schon serien schon geremaked bevor sie überhaupt vorbei sind????" Von Plappermaul

"Warum braucht one piece ein Reboot? Es ist doch nichtmal das original zu ende..." Sry, aber das ist doch Unsinn." Von Patze86

"Ich bin ein One Piece Fan, aber ich frage mich da eher nur „Warum“? Find es absolut unnötig." Von Naruto-Kun

Vorfreude und Hoffnung auf ordentliches Tempo im Remake

Auf Twitter/X hingegen sind die internationalen Fans deutlich aufgeregter und freuen sich regelrecht auf die neue Anime-Adaption des beliebten Mangas, erwähnen aber dennoch häufig das problematische Tempo des aktuellen Animes. Hier sind einige Kommentare unter dem Post mit der Ankündigung des One Piece Remakes.

"Liebe es. Jetzt macht es auch mit Dragon Ball, Death Note und Naruto." Von @MuffinWiz

"Nach dem Hunter x Hunter Remake und Full Metal Alchemist Brotherhood ist es eine gute Sache. Ehrlich gesagt, sollten die meisten beliebten Animes ein Reboot bekommen sobald der Manga fast abgeschlossen ist." Von @rightofmidnight

"ONE PIECE ANIME MIT GUTEM TEMPO? WAAAS? YOOOO" Von @PepegaLeLama

Es wird deutlich, dass viele Fans mit dem ungleichmäßigen Tempo der diversen Arcs im Anime unzufrieden sind. Sie erwähnen die lange Zusammenfassung der letzten Folge am Anfang jeder neuen Folge, sinnloses Herumrennen der Charaktere und dass einfach einige Folgen keinen Mehrwert für die Geschichte haben.

Im Allgemeinen bleiben die Meinungen der One Piece-Community gespalten, das Tempo der aktuellen Serie war aber schon vor der Ankündigung des Remakes ein strittiges Thema. Es bleibt offen, ob die neue Anime-Serie dieses Problem lösen und den Manga besser adaptieren wird als das Original.

Wie steht ihr zum Remake von One Piece und auf welcher Seite der Meinungen seht ihr euch? Was für Besserungen wünscht ihr euch in der neuen Serie?